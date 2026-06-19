Ξέσπασμα για Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αχάριστοι και αδαείς!»
SPORTS

Ξέσπασμα για Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αχάριστοι και αδαείς!»

Η έντονη κριτική που δέχθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό (1-1) στο Μουντιάλ 2026 προκάλεσε την αντίδραση της αδερφής του, Έλμα Αβέιρο

Ξέσπασμα για Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αχάριστοι και αδαείς!»
Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η αδερφή του αρχηγού της εθνικής Πορτογαλίας πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του 41χρονου επιθετικού, απαντώντας σε όσους αμφισβητούν την προσφορά και την παρουσία του στην ομάδα.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση που άνοιξε μετά την εμφάνιση του Ρονάλντο απέναντι στο Κονγκό, σε ένα παιχνίδι όπου ο πολύπειρος άσος είχε περιορισμένη συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του και βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής από φιλάθλους και αναλυτές.

Η Έλμα Αβέιρο δεν έκρυψε την ενόχλησή της, χαρακτηρίζοντας «αχάριστους και αδαείς» όσους επιτίθενται στον αδερφό της, τονίζοντας παράλληλα ότι ο Ρονάλντο δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν και συνεχίζει να προσφέρει στην εθνική ομάδα από αγάπη για τη χώρα του.

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