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Ξέσπασμα για Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αχάριστοι και αδαείς!»
Ξέσπασμα για Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αχάριστοι και αδαείς!»
Η έντονη κριτική που δέχθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό (1-1) στο Μουντιάλ 2026 προκάλεσε την αντίδραση της αδερφής του, Έλμα Αβέιρο
Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η αδερφή του αρχηγού της εθνικής Πορτογαλίας πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του 41χρονου επιθετικού, απαντώντας σε όσους αμφισβητούν την προσφορά και την παρουσία του στην ομάδα.
Αφορμή στάθηκε η συζήτηση που άνοιξε μετά την εμφάνιση του Ρονάλντο απέναντι στο Κονγκό, σε ένα παιχνίδι όπου ο πολύπειρος άσος είχε περιορισμένη συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του και βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής από φιλάθλους και αναλυτές.
Η Έλμα Αβέιρο δεν έκρυψε την ενόχλησή της, χαρακτηρίζοντας «αχάριστους και αδαείς» όσους επιτίθενται στον αδερφό της, τονίζοντας παράλληλα ότι ο Ρονάλντο δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν και συνεχίζει να προσφέρει στην εθνική ομάδα από αγάπη για τη χώρα του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Αφορμή στάθηκε η συζήτηση που άνοιξε μετά την εμφάνιση του Ρονάλντο απέναντι στο Κονγκό, σε ένα παιχνίδι όπου ο πολύπειρος άσος είχε περιορισμένη συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του και βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής από φιλάθλους και αναλυτές.
Η Έλμα Αβέιρο δεν έκρυψε την ενόχλησή της, χαρακτηρίζοντας «αχάριστους και αδαείς» όσους επιτίθενται στον αδερφό της, τονίζοντας παράλληλα ότι ο Ρονάλντο δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν και συνεχίζει να προσφέρει στην εθνική ομάδα από αγάπη για τη χώρα του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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