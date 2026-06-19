Ξέσπασμα για Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αχάριστοι και αδαείς!»

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η αδερφή του αρχηγού της εθνικής Πορτογαλίας πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του 41χρονου επιθετικού, απαντώντας σε όσους αμφισβητούν την προσφορά και την παρουσία του στην ομάδα.Αφορμή στάθηκε η συζήτηση που άνοιξε μετά την εμφάνιση του Ρονάλντο απέναντι στο Κονγκό, σε ένα παιχνίδι όπου ο πολύπειρος άσος είχε περιορισμένη συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του και βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής από φιλάθλους και αναλυτές.Η Έλμα Αβέιρο δεν έκρυψε την ενόχλησή της, χαρακτηρίζοντας «αχάριστους και αδαείς» όσους επιτίθενται στον αδερφό της, τονίζοντας παράλληλα ότι ο Ρονάλντο δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν και συνεχίζει να προσφέρει στην εθνική ομάδα από αγάπη για τη χώρα του.