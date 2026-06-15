Ο Αταμάν φεύγει το Range Rover μένει
SPORTS

Ο Αταμάν φεύγει το Range Rover μένει

Η συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο έκλεισε τον κύκλο. Μετά από τρία χρόνια στον πράσινο πάγκο, ο Εργκίν Αταμάν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και αφήσει πίσω του μια Αθήνα που τον γνώρισε από κοντά — μέσα στα γήπεδα, αλλά και στους δρόμους της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Ο Αταμάν φεύγει το Range Rover μένει
UPD:

Ο κύκλος του Αταμάν στον Παναθηναϊκό θα κλείσει σαν φίλος και επιτυχημένος: μία Euroleague, ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα σε τρία χρόνια είναι ένα βιογραφικό που λίγοι προπονητές μπορούν να επιδείξουν. Ωστόσο, η σεζόν 2025-26 δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία — ο Παναθηναϊκός έχασε για δεύτερη σερί φορά το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος μάλιστα στέφθηκε πρωταθλητής μέσα στην έδρα του.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συναντήθηκε με τον Τούρκο τεχνικό για να αποφασίσουν για το μέλλον του στην ομάδα, με την αποχώρηση να είναι οριστική.

Τρία χρόνια στη Βουλιαγμένη και ένα αυτοκίνητο που τον χαρακτήρισε
Πέρα από τα αποτελέσματα στο παρκέ, ο Αταμάν άφησε μια ξεχωριστή εντύπωση στην Αθήνα της καθημερινής ζωής. Από την πρώτη ημέρα που πάτησε το πόδι του στην πρωτεύουσα, δεν έκρυψε ποτέ την αδυναμία του στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Οι βόλτες στη Βουλιαγμένη, τα δείπνα σε γνωστά εστιατόρια της παραλιακής — Παπαϊωάννου, Matsuhisa Athens, Beefbar Athens, BlueFish — και οι συχνές εμφανίσεις στα νότια προάστια αποτέλεσαν κομμάτι της καθημερινότητάς του.


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