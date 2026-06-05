Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
Η «κόντρα» των θρύλων στα Μουντιάλ: Μέσι εναντίον Ρονάλντο πριν την… έκτη μονομαχία τους
Η «κόντρα» των θρύλων στα Μουντιάλ: Μέσι εναντίον Ρονάλντο πριν την… έκτη μονομαχία τους
Η «αιώνια» μονομαχία. Αυτή που εδώ και δεκαετίες απασχολεί (και συνεχίζει) το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό! Λιονέλ Μέσι εναντίον Κριστιάνο Ρονάλντο
Παλαιότερα η «κόντρα» ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Για άλλους, μεταξύ Αργεντινής και Πορτογαλίας. Όπως και να έχει πρόκειται για την απόλυτη «μάχη» δύο θρύλων που διεκδικούν την κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών.
Το Νο 10 της Εθνικής Αργεντινής και το Νο 7 της Εθνικής Πορτογαλίας ετοιμάζονται να «γράψουν» άλλο ένα κεφάλαιο στη «χρυσή» Ιστορία τους, στην «αιώνια»… αντιπαλότητά τους. Αμφότεροι θα συμμετάσχουν στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας τους, επίτευγμα που για τους περισσότερους είναι απλά… απλησίαστο.
Αξίζει να κάνουμε μία σύντομη αναδρομή στη λαμπρή παρουσία των δύο κορυφαίων παικτών στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα που συμμετείχαν. Τα στατιστικά τους… ζαλίζουν:
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Το Νο 10 της Εθνικής Αργεντινής και το Νο 7 της Εθνικής Πορτογαλίας ετοιμάζονται να «γράψουν» άλλο ένα κεφάλαιο στη «χρυσή» Ιστορία τους, στην «αιώνια»… αντιπαλότητά τους. Αμφότεροι θα συμμετάσχουν στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας τους, επίτευγμα που για τους περισσότερους είναι απλά… απλησίαστο.
Αξίζει να κάνουμε μία σύντομη αναδρομή στη λαμπρή παρουσία των δύο κορυφαίων παικτών στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα που συμμετείχαν. Τα στατιστικά τους… ζαλίζουν:
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα