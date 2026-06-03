Ο Φορτούνης παρουσίασε τη νέα φανέλα του Ολυμπιακού
SPORTS
Ολυμπιακός Κώστας Φορτούνης Adidas

Ο Φορτούνης παρουσίασε τη νέα φανέλα του Ολυμπιακού

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στον Ολυμπιακό, ο Κώστας Φορτούνης παρουσίασε και την νέα φανέλα της ομάδας για τη σεζόν 2026/27

Ο Φορτούνης παρουσίασε τη νέα φανέλα του Ολυμπιακού
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Είχε διαρρεύσει στα social media και την είδαμε για πρώτη φορά να τη φοράει ο Κώστας Φορτούνης στην παρουσίαση του μετά την επιστροφή στον Ολυμπιακό όμως πλέον έχει και... επίσημο χαρακτήρα.

Η Adidas και ο Ολυμπιακός παρουσίασαν τη νέα φανέλα που θα φορούν οι Πειραιώτες τη σεζόν 2026/27 με κεντρικό πρόσωπο τον 34χρονο μεσοεπιθετικό, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του.

Η φανέλα είναι στο κλασσικό σχέδιο (ερυθρόλευκες γραμμές) με κόκκινο χρώματα στους ώμους και λευκές τις γραμμές της εταιρίας.


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