Εντυπωσιακή η Μαρία Σάκκαρη: Απέκλεισε την Λιού, 2-1 με ανατροπή και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Roland Garros, βίντεο

Παρότι βρέθηκε 1-0 πίσω στα σετ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε την ανατροπή και προκρίθηκε με 2-1 (6-7, 6-3, στον 3ο γύρο του Roland Garros - Το Σάββατο θα παίξει με την Χβαλίνσκα για τον 3ο γύρο





Η Μαρία έχασε το πρώτο με 7-6 στο τάι μπρέικ και βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο 2ο σετ, όντας με την πλάτη στον τοίχο.







Στο τρίτο σετ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επέβαλε την κυριαρχία της και επικράτησε με 6-3, παίρνοντας την πρόκριση για τον 3ο γύρο του γαλλικού Grand Slam.





Το #matchpoint της Μαρίας Σάκκαρη ενάντια στην Claire Liu 🎾#RolandGarros | #RG2026 | @mariasakkari pic.twitter.com/sMtbF2V0FB — Eurosport Greece (@EurosportGR) May 28, 2026

Το πρώτο σετ ήταν συγκλονιστικό σε εξέλιξη και πολύ επίπονο και για τις δύο αθλήτριες. Μετά από δύο σερί μπρέικ στην εκκίνηση του σετ (πρώτα της Λιού κι ακολούθως της Σάκκαρη), οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους ως το τάι-μπρέικ.



Εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε με 4-1, όμως η Λιου «απάντησε» και προσπέρασε με 5-6.



Κλείσιμο



Στο δεύτερο σετ η Λιού με πολύ καλή ψυχολογία ξεκίνησε εντυπωσιακά με 3-0 γκέιμ (και μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ), όμως ήρθε μία πολύ δυναμική αντίδραση απ’ την Σάκκαρη.



Περιορίζοντας τα λάθη της και «ζυγίζοντας» καλύτερα τα χτυπήματά της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε ένα... απίθανο 6-0 σε γκέιμ με τρία σερί μπρέικ στο σερβίς της Αμερικανίδας και ισοφάρισε 1-1 στα σετ.



Στο φινάλε του δεύτερου σετ η Λιού ζήτησε toilet break, νιώθοντας μία σχετική ζαλάδα και καταπόνηση απ’ την πολύ έντονη ζέστη.



Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε πανηγυρικά στον 3ο γύρο του Roland Garros αφού επικράτησε της Αμερικανίδας, Κλερ Λιού με 2-1 στα σετ, αφού μάλιστα έμεινε πίσω με 1-0 στα σετ.Η Μαρία έχασε το πρώτο με 7-6 στο τάι μπρέικ και βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο 2ο σετ, όντας με την πλάτη στον τοίχο.Με ένα σερί 6-0 πήρε το 2ο σετ με 6-3 και πλέον είχε την ψυχολογία με το μέρος της.Στο τρίτο σετ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επέβαλε την κυριαρχία της και επικράτησε με 6-3, παίρνοντας την πρόκριση για τον 3ο γύρο του γαλλικού Grand Slam.Το πρώτο σετ ήταν συγκλονιστικό σε εξέλιξη και πολύ επίπονο και για τις δύο αθλήτριες. Μετά από δύο σερί μπρέικ στην εκκίνηση του σετ (πρώτα της Λιού κι ακολούθως της Σάκκαρη), οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους ως το τάι-μπρέικ.Εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε με 4-1, όμως η Λιου «απάντησε» και προσπέρασε με 5-6.Η Σάκκαρη έφτασε σε σετ-πόιντ με 7-6, όμως η Αμερικανίδα κατάφερε να το «σβήσει» και με τρεις σερί πόντους έκανε το 7-9, «σπάζοντας» το σερβίς.Στο δεύτερο σετ η Λιού με πολύ καλή ψυχολογία ξεκίνησε εντυπωσιακά με 3-0 γκέιμ (και μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ), όμως ήρθε μία πολύ δυναμική αντίδραση απ’ την Σάκκαρη.Περιορίζοντας τα λάθη της και «ζυγίζοντας» καλύτερα τα χτυπήματά της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε ένα... απίθανο 6-0 σε γκέιμ με τρία σερί μπρέικ στο σερβίς της Αμερικανίδας και ισοφάρισε 1-1 στα σετ.Στο φινάλε του δεύτερου σετ η Λιού ζήτησε toilet break, νιώθοντας μία σχετική ζαλάδα και καταπόνηση απ’ την πολύ έντονη ζέστη.

Όταν επανεκκίνησε το ματς με το τρίτο σετ, το σερί της Σάκκαρη συνεχίστηκε κρατώντας το σερβίς της, πριν ισοφαρίσει η Αμερικανίδα σε 1-1 με τριπλή απάντηση σε μπρέικ-πόιντ της Ελληνίδας πρωταθλήτριας.



Η Σάκκαρη εντούτοις, είχε αρχίσει να βρίσκει πλέον ρυθμό. «Έσβησε» το μπρέικ-πόιντ της Λιού κρατώντας το σερβίς της κι αμέσως μετά έκανε το μπρέικ για το 3-1, πριν αυξήσει κι άλλο τη διαφορά τους στο 4-1.



Η Αμερικανίδα μείωσε σε 4-2, όμως η 31χρονη πρωταθλήτρια έκανε hold στο σερβίς της κι έφτασε στο 5-2, δείχνοντας πως δεν είχε πλέον καμία διάθεση να... χαριστεί στην αντίπαλό της.



Η Λιού μείωσε ξανά σε 5-3, όμως η Σάκκαρη κρατώντας ξανά το σερβίς της σε 5ο «δικό» της γκέιμ, τελείωσε το παιχνίδι με 6-3 μέσα από ένα εμφατικό λαβ γκέιμ.