Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στην Αττική που εκτελούσαν θερμές εργασίες σε μέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Συλλήψεις Εργασίες Πυρκαγιά

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στην Αττική που εκτελούσαν θερμές εργασίες σε μέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στην Αττική που εκτελούσαν θερμές εργασίες σε μέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς
9 ΣΧΟΛΙΑ
Στο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων για την πρόληψη πυρκαγιών τις ημέρες που υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματοποίησαν ελέγχους στην Αττική και προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, επειδή εκτελούσαν θερμές εργασίες που μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά, παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις εκτέλεσης θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε ημέρα κατά την οποία ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Ειδικότερα:

- Στην περιοχή του Διονύσου Αττικής συνελήφθη αλλοδαπός, ηλικίας 47 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στις 10:41 να εκτελεί εργασίες με χρήση τροχού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

- Στην περιοχή Ραπεντώσα Διονύσου Αττικής συνελήφθη αλλοδαπός, ηλικίας 60 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στις 12:03 να εκτελεί εργασίες με χρήση τροχού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

- Στην περιοχή Προφάρτα Κορωπίου Αττικής συνελήφθησαν ένας ημεδαπός, ηλικίας 73 ετών, και ένας αλλοδαπός, ηλικίας 35 ετών, οι οποίοι στις 13:34 εκτελούσαν θερμές εργασίες με χρήση τροχού και ηλεκτροσυγκόλλησης. Στους ανωτέρω επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ έκαστος.

Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 5η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 521 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 645.080,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 151 (92,07%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 (7,93%) από πρόθεση.

Κλείσιμο
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας συστηματικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εκτέλεσης θερμών εργασιών κατά τις ημέρες υψηλής και πολύ υψηλής επικινδυνότητας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.
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