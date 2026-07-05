Δήμαρχος Μάνδρας: Υπάρχουν μαρτυρίες ότι η φωτιά στην Οινόη ξεκίνησε από τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Οινόη Πυρκαγιά

Δήμαρχος Μάνδρας: Υπάρχουν μαρτυρίες ότι η φωτιά στην Οινόη ξεκίνησε από τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο

«Η κατεύθυνση των ισχυρών ανέμων οδήγησε την φωτιά προς ορεινή και δασώδη έκταση, μακριά από κατοικημένες περιοχές»

Δήμαρχος Μάνδρας: Υπάρχουν μαρτυρίες ότι η φωτιά στην Οινόη ξεκίνησε από τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο
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Τις τελευταίες πληροφορίες από τη φωτιά στην Οινόη μετέφερε ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, επισημαίνοντας ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, δίπλα στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, η φωτιά ξεκίνησε πολύ κοντά σε κατοικίες, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από τα πρώτα σπίτια, ωστόσο η κατεύθυνση των ισχυρών ανέμων την οδήγησε προς ορεινή και δασώδη έκταση, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εθελοντών και των εναέριων μέσων, τα σπίτια που βρίσκονταν κοντά στο σημείο έναρξης δεν κινδύνευσαν.


Ο δήμαρχος σημείωσε ότι στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ έχει ενεργοποιηθεί πλήρως και ο δημοτικός μηχανισμός. Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν επτά κατοικίες στην περιοχή της Κασσάνδρας, κυρίως λόγω των καπνών και για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μαρτυρίες ότι η φωτιά ξεκίνησε από τσιγάρο

Αναφερόμενος στα πιθανά αίτια της πυρκαγιάς, ο δήμαρχος έκανε λόγο για μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες από διερχόμενο όχημα πετάχτηκε τσιγάρο στην άκρη του δρόμου.

Όπως είπε, υπάρχουν ήδη σχετικές καταγγελίες και το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με την Αστυνομία εξετάζει καταθέσεις και υλικό από κάμερες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι συγκεκριμένες μαρτυρίες μπορούν να επιβεβαιωθούν.

«Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που το 2026 να πετάει τσιγάρα ή οτιδήποτε άλλο από το αυτοκίνητο», σχολίασε χαρακτηριστικά.
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