Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Τα μέλη του Ολυμπιακού χαλάρωσαν σε εστιατόριο της παραλιακής πριν μπουν στη μάχη του πρωταθλήματος
Δύο νύχτες μετά την κατάκτηση της 4ης Euroleague η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός παρέθεσε δείπνο στα μέλη της ομάδας σε εστιατόριο στην περιοχή της Βούλας.
Οι παίκτες επέλεξαν, επειδή ξεκινούν άμεσα οι ημιτελικοί και οι τελικοί της Stoiximan Basket League, να μην γλεντήσουν την επιτυχία τους στα μπουζούκια το βράδυ της στέψης αλλά επέλεξαν ένα χαλαρό οικογενειακό δείπνο σε έναν όμορφο χώρο δίπλα στη θάλασσα.
Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος που επί των ημερών τους ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τρεις φορές τη Euroleague.
Τα δύο αδέλφια έφτασαν με την κούπα στο εστιατόριο.
Δεν θα μπορούσε να λείπει ο «αρχιτέκτονας» της επιτυχίας, ο άνθρωπος που έχτισε τον Ολυμπιακό των τελευταίων ετών και τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης, ο κόουτς Γιώργος Μπαρτζώκας.
Την παράσταση έκλεψε ο Τόμας Γουόκαπ με το πουκάμισό του!
Ο Ολυμπιακός την Πέμπτη (20:15) μπαίνει στη μάχη των ημιτελικών αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στο ΣΕΦ ενώ εάν κάνει το 2-0 την Τετάρτη (3/6) ξεκινούν οι τελικοί (εφόσον και ο ΠΑΟ κάνει το 2-0 με τον ΠΑΟΚ).
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
