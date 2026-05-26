Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
SPORTS
Ολυμπιακός Γιώργος Αγγελόπουλος Παναγιώτης Αγγελόπουλος Γιώργος Μπαρτζώκας Σάσα Βεζένκοβ Σακίλ ΜακΚίσικ Μπερίλ ΜακΚίσικ Εστρέλα Νούρι Euroleague 2026 EuroLeague Final Four Athens

Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες

Τα μέλη του Ολυμπιακού χαλάρωσαν σε εστιατόριο της παραλιακής πριν μπουν στη μάχη του πρωταθλήματος

Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο νύχτες μετά την κατάκτηση της 4ης Euroleague η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός παρέθεσε δείπνο στα μέλη της ομάδας σε εστιατόριο στην περιοχή της Βούλας. 

Οι παίκτες επέλεξαν, επειδή ξεκινούν άμεσα οι ημιτελικοί και οι τελικοί της Stoiximan Basket League, να μην γλεντήσουν την επιτυχία τους στα μπουζούκια το βράδυ της στέψης αλλά επέλεξαν ένα χαλαρό οικογενειακό δείπνο σε έναν όμορφο χώρο δίπλα στη θάλασσα. 

Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος που επί των ημερών τους ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τρεις φορές τη Euroleague. 

Τα δύο αδέλφια έφτασαν με την κούπα στο εστιατόριο. 

Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Οι πρωταθλητές Ευρώπης σε μια αυστηρώς οικογενειακή φωτογραφία.
Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Εβάν Φουρνιέ με τον κόουτς της καρδιάς του, Γιώργο Μπαρτζώκα.
Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος με την κούπα της Euroleague, της 3ης που κερδίζει το κλαμπ επί των ημερών τους.
Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Οι αδελφοί Αγγελόπουλο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα παρέα με την κούπα.
Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Το φιλί της Εστρέλα Νούρι και του Τόμας Γουόκαπ μπροστά στην κούπα!
Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Φουρνιέ και Λαρεντζάκης.
Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Φουρνιέ με γυαλί ηλίου και σακάκι με την φωτογραφία του κόουτς Μπαρτζώκα.

Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Το γλέντι άναψε με ηγέτη τον Φουρνιέ.
Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος με την φωτογραφία του κόουτς Μπαρτζώκα.
Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Φουρνιέ έβγαλε το πουκάμισο και αποθεώθηκε...

Κλείσιμο
Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφτασαν με την κούπα!


Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος με την κούπα και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος με την σύζυγό του Ελευθερία Κούκου.


Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Δεν θα μπορούσε να λείπει ο «αρχιτέκτονας» της επιτυχίας, ο άνθρωπος που έχτισε τον Ολυμπιακό των τελευταίων ετών και τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης, ο κόουτς Γιώργος Μπαρτζώκας. 

Την παράσταση έκλεψε ο Τόμας Γουόκαπ με το πουκάμισό του! 


Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με την σύντροφό του.


Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Σακίλ με την Μπέριλ ΜακΚίσικ.


Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Τάισον Γουόρντ με την σύντροφό του.


Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Τόμας Γουόκαπ με την εντυπωσιακή σύζυγό του, Εστρέλα Νούρι.


Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο MVP της Euroleague Σάσα Βεζένκοφ.


Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου με την σύζυγό του Αγγελική.


Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο σέντερ των πρωταθλητών, Ντόντα Χολ.

Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο MVP του Final-4 Εβάν Φουρνιέ με την σύζυγό του.
Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με την σύντροφό του.
Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Άλεκ Πίτερς με την σύζυγό του.



Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, με την σύντροφό του.




Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Κόρι Τζόσεφ με την σύντροφό του.


Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Ο Φρανκ Νιλικίνα.


Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
O Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές με την σύζυγό του.


Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, φωτογραφίες
Η επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Τζένη Γραβιά.


Ο Ολυμπιακός την Πέμπτη (20:15) μπαίνει στη μάχη των ημιτελικών αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στο ΣΕΦ ενώ εάν κάνει το 2-0 την Τετάρτη (3/6) ξεκινούν οι τελικοί (εφόσον και ο ΠΑΟ κάνει το 2-0 με τον ΠΑΟΚ).
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης