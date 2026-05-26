Με Ελ Κααμπί η αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ
Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο Κόπα Άφρικα με το εθνόσημο, είναι στις επιλογές και για το Μουντιάλ

Ο Μαροκινός επιθετικός των Πειραιωτών βρίσκεται στην τελική αποστολή της πατρίδας του για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα λάβει χώρα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στην κλήσεις του Μοχάμεντ Ουχμπί, ενώ στη λίστα είναι και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Αζεντίν Ουναχί.

Τo Mαρόκο θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στις 14 Ιουνίου (01:00) απέναντι στην Βραζιλία στο πρώτο της παιχνίδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Σκωτία (20/6, 01:00) και την Αΐτή (25/5, 01:00).

Αναλυτικά η αποστολή του Μαρόκου:

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Καζουί (Μπερκάν), Αχμέντ Ρεντά Τανγκαουτί (Αγκφάρ)

Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζραουί (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ανάς Σαλαχαντίν (PSV), Γιουσέφ Μπελαμάρι (Αλ Αχλί), Ασράφ Χακίμι (Παρί), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Γκενκ), Τσαντί Ριάντ (Κρίσταλ Πάλας), Ναγιέφ Αγκέρ (Μαρσέιγ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Μέχελεν)

Μέσοι: Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ), Νέιλ Ελ Αιναουί (Ρόμα), Σοφιάν Άμραμπατ (Μπέτις), Αζεντίν Ουναχί (Ζιρόνα), Μπιλάλ Ελ Κχανούς (Στουτγάρδη), Ισμαέλ Σαϊμπάρι (PSV)

Επιθετικοί: Αμπντεσαμπάντ Εζαλζουλί (Μπέτις), Τσεμσντίν Ταλμπί (Σάντερλαντ), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ Αΐν), Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Μπραχίμ Ντίαθ (Ρεάλ), Γιασίν Γκεσίμ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Αμαϊμουνί (Άιντραχτ)

