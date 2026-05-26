Ο σύγχρονος maritime professional διαχειρίζεται υπερσύγχρονα πλοία, διεθνή πληρώματα και διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Ποια εκπαίδευση σε προετοιμάζει πραγματικά για αυτόν τον κόσμο;
Με Ελ Κααμπί η αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ
Με Ελ Κααμπί η αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ
Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο Κόπα Άφρικα με το εθνόσημο, είναι στις επιλογές και για το Μουντιάλ
Ο Μαροκινός επιθετικός των Πειραιωτών βρίσκεται στην τελική αποστολή της πατρίδας του για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα λάβει χώρα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στην κλήσεις του Μοχάμεντ Ουχμπί, ενώ στη λίστα είναι και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Αζεντίν Ουναχί.
Τo Mαρόκο θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στις 14 Ιουνίου (01:00) απέναντι στην Βραζιλία στο πρώτο της παιχνίδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Σκωτία (20/6, 01:00) και την Αΐτή (25/5, 01:00).
Αναλυτικά η αποστολή του Μαρόκου:
Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Καζουί (Μπερκάν), Αχμέντ Ρεντά Τανγκαουτί (Αγκφάρ)
Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζραουί (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ανάς Σαλαχαντίν (PSV), Γιουσέφ Μπελαμάρι (Αλ Αχλί), Ασράφ Χακίμι (Παρί), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Γκενκ), Τσαντί Ριάντ (Κρίσταλ Πάλας), Ναγιέφ Αγκέρ (Μαρσέιγ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Μέχελεν)
Μέσοι: Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ), Νέιλ Ελ Αιναουί (Ρόμα), Σοφιάν Άμραμπατ (Μπέτις), Αζεντίν Ουναχί (Ζιρόνα), Μπιλάλ Ελ Κχανούς (Στουτγάρδη), Ισμαέλ Σαϊμπάρι (PSV)
Επιθετικοί: Αμπντεσαμπάντ Εζαλζουλί (Μπέτις), Τσεμσντίν Ταλμπί (Σάντερλαντ), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ Αΐν), Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Μπραχίμ Ντίαθ (Ρεάλ), Γιασίν Γκεσίμ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Αμαϊμουνί (Άιντραχτ)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στην κλήσεις του Μοχάμεντ Ουχμπί, ενώ στη λίστα είναι και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Αζεντίν Ουναχί.
Τo Mαρόκο θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στις 14 Ιουνίου (01:00) απέναντι στην Βραζιλία στο πρώτο της παιχνίδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Σκωτία (20/6, 01:00) και την Αΐτή (25/5, 01:00).
Αναλυτικά η αποστολή του Μαρόκου:
Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Καζουί (Μπερκάν), Αχμέντ Ρεντά Τανγκαουτί (Αγκφάρ)
Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζραουί (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ανάς Σαλαχαντίν (PSV), Γιουσέφ Μπελαμάρι (Αλ Αχλί), Ασράφ Χακίμι (Παρί), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Γκενκ), Τσαντί Ριάντ (Κρίσταλ Πάλας), Ναγιέφ Αγκέρ (Μαρσέιγ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Μέχελεν)
Μέσοι: Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ), Νέιλ Ελ Αιναουί (Ρόμα), Σοφιάν Άμραμπατ (Μπέτις), Αζεντίν Ουναχί (Ζιρόνα), Μπιλάλ Ελ Κχανούς (Στουτγάρδη), Ισμαέλ Σαϊμπάρι (PSV)
Επιθετικοί: Αμπντεσαμπάντ Εζαλζουλί (Μπέτις), Τσεμσντίν Ταλμπί (Σάντερλαντ), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ Αΐν), Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Μπραχίμ Ντίαθ (Ρεάλ), Γιασίν Γκεσίμ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Αμαϊμουνί (Άιντραχτ)
May 26, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα