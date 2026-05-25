Ολυμπιακός: «Ολοκληρώνεται η μεταγραφή Μοντέρο», σύμφωνα με το BasketNews
SPORTS
Ολυμπιακός Βαλένθια Γιαν Μοντέρο

Ολυμπιακός: «Ολοκληρώνεται η μεταγραφή Μοντέρο», σύμφωνα με το BasketNews

Ο σταρ της Βαλένθια σύμφωνα με το έγκυρο μπασκετικό μέσο είναι μια ανάσα από το να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: «Ολοκληρώνεται η μεταγραφή Μοντέρο», σύμφωνα με το BasketNews
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μ' έναν σμπάρο δυο τρυγόνια για τον Ολυμπιακό

Την ώρα που η σαμπάνια έρεε άφθονη για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου, οι «ερυθρόλευκοι» φέρεται να έχουν κοιτάξει ήδη και την... επόμενη χρονιά.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το BasketNews, η ομάδα του Πειραιά φέρεται να ολοκληρώνει και την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια.

Μάλιστα στο εν λόγω ρεπορτάζ γίνεται λόγος για τριετές συμβόλαιο στον Μοντέρο από τον Ολυμπιακό, πληρώνοντας και το buy out το οποίο ανέρχονταν στα 500.000 ευρώ.

Ο 22χρονος Δομινικανός γκαρντ μέτρησε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στην Euroleague κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 4.7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 17,8 PIR ανά 23 λεπτά συμμετοχής.

Πηγή:www.gazzetta.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης