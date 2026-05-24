Το παθιασμένο φιλί του Γουόκαπ με την Εστρέλα Νούρι μετά την κατάκτηση της Euroleague
Ο Γουόκαπ ήταν καθοριστικός στον τελικό σημειώνοντας 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ έπαιξε καταπληκτική άμυνα
Αμέσως μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης και την κατάκτηση της Euroleague, ο Τόμας Γουόκαπ έτρεξε στην αγαπημένη του, Εστρέλα Νούρι, με την οποία αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί.
Ο Γουόκαπ ήταν καθοριστικός στον τελικό σημειώνοντας 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ έπαιξε καταπληκτική άμυνα.
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-85 της «βασίλισσας» και ανέβηκαν στον θρόνο της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Μπροστά σε 18.000 οπαδούς έκαναν το όνειρο τους πραγματικότητα και μάλιστα στην έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου, του Παναθηναϊκού. Πλέον αναμένονται ξέφρενοι πανηγυρισμοί τόσο στο T-Center όσο και στον Πειραιά.
