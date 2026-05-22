Οπαδοί του Ολυμπιακού επιβιβάζονται στα βαγόνια του ΗΣΑΠ με κατεύθυνση ΟΑΚΑ για το Final Four, δείτε φωτογραφίες
Οι φίλοι των Πειραιωτών ντυμένοι στα ερυθρόλευκα δε μπορούν να συγκρατήσουν τα έντονα συναισθήματά τους και τη χαρά τους, καθώς μπαίνουν στο τρένο
Από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (22/5) ο σταθμός του ΗΣΑΠ στο Φάληρο πλημμύρισε με χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού, που περιμένουν με ανυπομονησία να επιβιβαστούν σε ένα τρένο με προορισμό το Μαρούσι για τον αγώνα του Final Four της Αθήνας ανάμεσα στην ομάδα τους και τη Φενέρ.
Οι φίλοι των Πειραιωτών ντυμένοι στα ερυθρόλευκα δε μπορούν να συγκρατήσουν τα έντονα συναισθήματά τους και τη χαρά τους, καθώς επιβιβάζονται στα βαγόνια.
Έχουν δημιουργηθεί τεράστιες ουρές στα εισιτήρια του τρένου και σιγά-σιγά αναχωρεί ο ένας συρμός μετά τον άλλον.
Δείτε φωτογραφίες:
