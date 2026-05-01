Αμηχανία στο Συνέδριο της FIFA: Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής
Αμηχανία επικράτησε χθες στο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ.
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιχείρησε να πείσει τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, να δώσει το χέρι και να σταθεί για φωτογραφία μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής Ομοσπονδίας Μπασίμ Σεΐχ Σουλιμάν.
Ο Ρατζούμπ αρνήθηκε και προχώρησε σε μια σύντομη δήλωσε: «Δεν μπορώ να σφίξω το χέρι κάποιου που έφεραν οι Ισραηλινοί για να συγκαλύψει τον φασισμό και τη γενοκτονία τους. Υποφέρουμε».
Στη συνέχεια, ο Ινφαντίνο τον διέκοψε ευγενικά με μια χειραψία και μια αγκαλιά και είπε: «Θα συνεργαστούμε, Ρατζούμπ και Σουλιμάν. Ας συνεργαστούμε για να δώσουμε ελπίδα στα παιδιά. Αυτά είναι πολύπλοκα ζητήματα».
🇵🇸🇮🇱 Pure awkwardness at the FIFA Congress in Vancouver.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 30, 2026
FIFA President Gianni Infantino tried to get Palestinian FA President Jibril Rajoub to shake hands and stand together with the Israeli FA Vice-President.
Rajoub refused and went off on a little rant until he was politely… pic.twitter.com/upQE3AEp6f
