Αμηχανία στο Συνέδριο της FIFA: Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής
SPORTS
FIFA

Αμηχανία στο Συνέδριο της FIFA: Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιχείρησε να πείσει τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, να δώσει το χέρι και να σταθεί για φωτογραφία μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής Ομοσπονδίας Μπασίμ Σεΐχ Σουλιμάν

Αμηχανία στο Συνέδριο της FIFA: Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής
4 ΣΧΟΛΙΑ
Αμηχανία επικράτησε χθες στο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιχείρησε να πείσει τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, να δώσει το χέρι και να σταθεί για φωτογραφία μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής Ομοσπονδίας Μπασίμ Σεΐχ Σουλιμάν.

Ο Ρατζούμπ αρνήθηκε και προχώρησε σε μια σύντομη δήλωσε: «Δεν μπορώ να σφίξω το χέρι κάποιου που έφεραν οι Ισραηλινοί για να συγκαλύψει τον φασισμό και τη γενοκτονία τους. Υποφέρουμε».

Στη συνέχεια, ο Ινφαντίνο τον διέκοψε ευγενικά με μια χειραψία και μια αγκαλιά και είπε: «Θα συνεργαστούμε, Ρατζούμπ και Σουλιμάν. Ας συνεργαστούμε για να δώσουμε ελπίδα στα παιδιά. Αυτά είναι πολύπλοκα ζητήματα».

Δείτε το βίντεο:

4 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

