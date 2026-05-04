Καταγγελία σοκ για Νεϊμάρ: Χαστούκισε το παιδί Βραζιλιάνου θρύλου
SPORTS

Καταγγελία σοκ για Νεϊμάρ: Χαστούκισε το παιδί Βραζιλιάνου θρύλου

Έντονη αναστάτωση προκάλεσαν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, τα οποία κάνουν λόγο για σοβαρό επεισόδιο στην προπόνηση της Σάντος, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ και τον γιο του Ρομπίνιο

Καταγγελία σοκ για Νεϊμάρ: Χαστούκισε το παιδί Βραζιλιάνου θρύλου
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Globo, η ένταση ξέφυγε κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης προπόνησης, όταν ο 34χρονος επιθετικός φέρεται να εκνευρίστηκε έπειτα από μία μονομαχία που έχασε από τον 18χρονο μέσο. Μάρτυρας του περιστατικού υποστηρίζει ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο νεαρός ποδοσφαιριστής του ζήτησε να ηρεμήσει, με τον Νεϊμάρ να αντιδρά έντονα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Βραζιλιάνος σταρ φέρεται αρχικά να έβαλε τρικλοποδιά στον συμπαίκτη του και στη συνέχεια να τον χαστούκισε, σε ένα επεισόδιο που προκάλεσε αμηχανία και αναστάτωση στο εσωτερικό της ομάδας. Μέχρι στιγμής, ούτε η Σάντος ούτε η πλευρά του νεαρού παίκτη έχουν τοποθετηθεί επίσημα για το περιστατικό.


Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης