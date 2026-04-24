Παναθηναϊκός: Sold out το ΟΑΚΑ για το 3ο ματς των Playoffs με τη Βαλένθια
Μέσα σε λιγότερες από έξι ώρες έκαναν... φτερά όλα τα εισιτήρια για το 3ο ματς των Playoffs μεταξύ Παναθηναϊκού-Βαλένθια στο «T-Center»

Όπως... κυκλοφόρησαν, έτσι και εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για τον 3ο αγώνα των Playoffs.

Συγκεκριμένα μέσα σε λιγότερο από έξι ώρες έγινε sold out στο Game 3 μεταξύ Παναθηναϊκού-Βαλένθια στο «Telekom Center Athens»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, πριν ξεκινήσουν καλά-καλά τα Playoffs.

Τα δύο πρώτα παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα στις 28 και 30 του μήνα στις 21:45

Αντίστοιχα το Game 3 για το οποίο ανακοινώθηκε το sold είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 6 Μαϊου.

