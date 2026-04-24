Λουτσέσκου: «Πέρασε τυφώνας από πάνω μας τη φετινή σεζόν, να πάρουμε το Κύπελλο για τα 100 μας χρόνια»

Όσα δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ ενόψει του αυριανού τελικού Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό (20:30)





Ο τεχνικός του Δικεφάλου υποστήριξε ότι αυτά που ζει η ομάδα από την τραγωδία με τους οπαδούς στη Ρουμανία κι έπειτα, συνοψίζει τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.



Τόνισε ότι έχει περάσει ένας... τυφώνας από τις ψυχές όλων στον οργανισμό, αφού ο ίδιος έχασε τον πατέρα του, ο μεγαλομέτοχος Ιβάν Σαββίδης τον αδερφό του, δολοφονήθηκε ο νεαρός Κλεομένης.







Αναλυτικά όσα είπε ο Ράζβαν Λουτσέσκου:



Ράζβαν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου του τελικού Κυπέλλου με τον ΟΦΗ περιέγραψε όσα έχει ζήσει την τρέχουσα σεζόν ο ΠΑΟΚ Ο τεχνικός του Δικεφάλου υποστήριξε ότι αυτά που ζει η ομάδα από την τραγωδία με τους οπαδούς στη Ρουμανία κι έπειτα, συνοψίζει τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.Τόνισε ότι έχει περάσει ένας... τυφώνας από τις ψυχές όλων στον οργανισμό, αφού ο ίδιος έχασε τον πατέρα του, ο μεγαλομέτοχος Ιβάν Σαββίδης τον αδερφό του, δολοφονήθηκε ο νεαρός Κλεομένης.Σε κάθε περίπτωση, όμως, τόνισε ότι ο ίδιος και οι παίκτες του είναι έτοιμοι να σηκώσουν ένα Κύπελλο, που για όλους αυτούς τους λόγους θα είναι ξεχωριστό.«Προσωπικά για μένα είναι ένας ιδιαίτερος τελικός, αλλά για μένα κάθε τέτοιου είδους παιχνίδι είναι σπέσιαλ. Είμαι φτιαγμένος για να νικάω κι αν δεν το πετυχαίνω σε εισαγωγικά είμαι νεκρός.Στο ποδόσφαιρο παλεύεις για να νικήσεις. Πάνω από εμάς, από τις ψυχές μας έχει περάσει ένα τυφώνας.Ό,τι έχει συμβεί αυτή τη σεζόν είναι σαν να έχεις εξισώσει όλα τα 100 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ. Αν μπορώ να παραλληλίσω, αυτή η σεζόν είναι ΠΑΟΚ...Είχαμε δύσκολο πρόγραμμα στο Κύπελλο, μεγάλα ματς στην Ευρώπη, είχαμε τα ντέρμπι. Είχαμε τραυματισμούς, τρελές καταστάσεις και τις όμορφες στιγμές που είχαμε στη σεζόν τις πετάξαμε.Η ιστορία με τους οπαδούς πριν τη Λιόν, πριν τον Ολυμπιακό και τον Λεβαδειακό είχαμε τον οπαδό που δολοφονήθηκε, μετά είχαμε τον πατέρα μου, τον αδερφό του κύριου Σαββίδη.Είναι δύσκολο, αλλά είμαστε εδώ μπροστά σας, στον τελικό με το τρόπαιο στο τραπέζι και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το ματς, να παλέψουμε, να αντιδράσουμε ξανά σε μία τόσο δύσκολη κατάσταση.Δεν παίζουμε μόνο για μας, αλλά για τον κόσμο μας, που μας ακολουθεί, μας πιστεύει, ξοδεύει πράγματα για να μας δείξει την πίστη του.

Για τη γιορτή των 100 ετών και το πως νιώθουν οι παίκτες μετά την τραγωδία με τους οπαδούς: «Εγώ και οι παίκτες δεν ήμασταν παρόντες στη γιορτή.



Εξέφραζε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, τις μάχες που έχει δώσει αυτός ο σύλλογος. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις τον ΠΑΟΚ, σε όποια κατάσταση κι αν είναι, ό,τι κι αν έχει συμβεί.



Θα ελέγξουμε τα συναισθήματά μας και θα βγάλουμε την εμπειρία, τη δουλειά και την ποιότητά μας για να πάρουμε αυτόν τον τίτλο».



Για το αν είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ: «Ο ΟΦΗ είναι σε καλή κατάσταση, έχει χτίσει αυτοπεποίθηση με τα αποτελέσματα και την δουλειά του προπονητή της. Έχει τον σεβασμό από εμάς.



Ο αντίπαλός έχει τον σεβασμό μας. Σεβόμαστε τη δουλειά του. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες, αλλά και ο ΟΦΗ πρέπει να είναι περήφανος για τους παίκτες που έχει».



Ζίβκοβιτς: «Θα κάνουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε τον τίτλο»



Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ εκπροσώπησε τους παίκτες στη συνέντευξη Τύπου του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ.



Ο Σέρβος εξτρέμ τόνισε πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα κάνουν τα πάντα για τον τίτλο.



Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς:



Για το αν είναι κάτι ξεχωριστό αυτός ο τελικός για σένα: «Φυσικά είναι σημαντικό για μένα, για τον κόσμο, για τον σύλλογο, θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε αυτόν τον τίτλο».



Για την απουσία που είχε και την κατάστασή του: «Ήταν δύσκολη περίοδος για μένα, αλλά τώρα είμαι έτοιμος για την ομάδα. Είχαμε ορισμένες κακές στιγμές στη σεζόν, είχα κι εγώ άτυχη στιγμή».



Για το αν υπάρχει άγχος ή ανυπομονησία: «Πρέπει να ελέγξεις τα συναισθήματά σου. Να είσαι συγκεντρωμένος και ήρεμος για τον αγώνα».