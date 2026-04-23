Στέφανος Τσιτσιπάς: Πανηγύρισε νίκη μετά από ένα μήνα και συνεχίζει στο Madrid Open, βίντεο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε με ανατροπή (3-6, 7-6, 7-6) τον Πάτρικ Κίπσον μετά από μάχη 2.38' και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Madrid Open
Επιτέλους νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κέρδισε μετά από ένα μήνα στο tour και συνεχίζει στον 2ο γύρο του Madrid Open στο οποίο κάποτε είχε αποκλείσει τον Ράφα Ναδάλ!
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε 2 ώρες και 38 λεπτά για να αποκλείσει με ανατροπή με 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4) τον Αμερικανό Πάτρικ Κίπσον (Νο90 της παγκόσμιας κατάταξης).
Η τελευταία του νίκη είχε έρθει στις 21 Μαρτίου 2026 και πέρασε ένας μήνας και... κάτι για να χαμογελάσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Στις 21 Μαρτίου είχε κερδίσει 2-0 σετ τον Άλεξ Ντε Μινόρ στο Miami Open.
Στη συνέχεια είχε ηττηθεί από τον Φις στο Miami Open αλλά και από τους Σερουντόλο (1ος γύρος στο Μόντε Κάρλο) και Μαροζάν (1ος γύρος στο Μόναχο).
O επόμενος αντίπαλός του Στέφανου Τσιτσιπά είναι ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ.
A true nail-biter 😳— Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2026
Tsitsipas gets past Kypson 3-6 7-6(6) 7-6(4) to reach the second round!#MMOpen pic.twitter.com/31YKSHUzRS
Not done yet 😤— Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2026
Tsitsipas takes a tight second set 7-6(6) against Kypson to level the match! #MMOpen pic.twitter.com/kDSrQC6giW
