Ξέφυγε ο Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στη Μαδρίτη: Άρχισε τα... γαλλικά προς τον πατέρα του και τους συνεργάτες του, βίντεο
Ξέφυγε ο Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στη Μαδρίτη: Άρχισε τα... γαλλικά προς τον πατέρα του και τους συνεργάτες του, βίντεο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα πήγαινε καλά στο 1ο σετ με τον Πάτρικ Κίπσον και τα άκουσε ο πατέρας του και οι συνεργάτες του
Ξέφυγε και πάλι ο Στέφανος Τσιτσιπάς και άρχισε τα... γαλλικά προς τον πατέρα του και τους συνεργάτες του στην διάρκεια της πρεμιέρας του στο Madrid Open.
Ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε πολύ άσχημα στο 1ο σετ απέναντι στον Αμερικανό Νο90 της παγκόσμιας κατάταξης, Πάτρικ Κίπσον, και στην διάρκειας ενός μπρέικ στο 4-1 άκουσε κάποιες οδηγίες από το box του και αντέδρασε.
Γύρισε προς το box του που είναι ο πατέρας και προπονητής του, Απόστολος, και οι συνεργάτες του και άρχισε να βρίζει!
«Μ@λ@κ@, άντε τράβα γ@μ@σ@ ρε μ@λ@κ@, μπ@στ@ρδ@» ακούγεται να λέει.
Ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε πολύ άσχημα στο 1ο σετ απέναντι στον Αμερικανό Νο90 της παγκόσμιας κατάταξης, Πάτρικ Κίπσον, και στην διάρκειας ενός μπρέικ στο 4-1 άκουσε κάποιες οδηγίες από το box του και αντέδρασε.
Γύρισε προς το box του που είναι ο πατέρας και προπονητής του, Απόστολος, και οι συνεργάτες του και άρχισε να βρίζει!
«Μ@λ@κ@, άντε τράβα γ@μ@σ@ ρε μ@λ@κ@, μπ@στ@ρδ@» ακούγεται να λέει.
Stefanos Tsitsipas currently down 1-4 to world #90 Patrick Kypson in Madrid.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 23, 2026
He looks visibly frustrated while having a dialogue with his team.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα