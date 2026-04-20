Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Βίοι παράλληλοι για τους πρώην τεχνικούς των Παναθηναϊκού και ΑΕΚ – Ξανασυναντιούνται;
Οι δρόμοι δύο προπονητών που πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο, του Ματίας Αλμέιδα και του Ντιέγκο Αλόνσο, δεν αποκλείεται να… ξανασυναντηθούν
Οι δύο τεχνικοί, οι οποίοι πέρασαν από τους πάγκους της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αντίστοιχα, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της Κλαμπ Αμέρικα και της Κρουζ Αζούλ.
Το ενδιαφέρον για Αλμέιδα από Μεξικό
Ο Ματίας Αλμέιδα, μετά την τριετία που πέρασε στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ, παραμένει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα για ομάδες της Λατινικής Αμερικής και του Μεξικού. Παρότι το πέρασμά του από τη Σεβίλλη δεν είχε την ίδια επιτυχία, το όνομά του εξακολουθεί να αξιολογείται θετικά από τους ανθρώπους των ομάδων της Λατινικής Αμερικής.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Μεξικό, ο Αργεντινός τεχνικός βρίσκεται στη λίστα της Κλαμπ Αμέρικα, ενώ ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει και από την Μοντερέι. Παράλληλα, δεν αποκλείεται και προοπτική επιστροφής του στο MLS, με την Ίντερ Μαϊάμι να εξετάζει την περίπτωσή του.
