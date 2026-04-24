Οι Αμερικανοί κατηγορούν τον Τραμπ για την αύξηση στις τιμές των καυσίμων
Το 55% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, το 82% των ανεξάρτητων και το 95% των Δημοκρατικών επιρρίπτουν την ευθύνη στον πρόεδρο για τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων

Μια καθαρή πλειοψηφία των Αμερικανών κατηγορεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το Ρεπουμπλικανικό του Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Περίπου 77% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που απάντησαν στη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας, δήλωσε ότι ο Τραμπ φέρει τουλάχιστον αρκετή ευθύνη για την πρόσφατη αύξηση στις τιμές των καυσίμων, η οποία προκλήθηκε από την απόφασή του να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν μαζί με τον σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ.

Την άποψη αυτή μοιράζονται ευρέως ψηφοφόροι απ΄ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, με 55% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, 82% των ανεξάρτητων και 95% των Δημοκρατικών να επιρρίπτουν την ευθύνη στον πρόεδρο για τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων.



Περίπου 58% των ψηφοφόρων, περιλαμβανομένων του ενός στους πέντε Ρεπουμπλικανούς και των δύο τρίτων των ανεξάρτητων, απάντησαν ότι στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα ήταν λιγότερο πιθανό να στηρίξουν υποψήφιους που συμφωνούν με την προσέγγιση του Τραμπ στον πόλεμο στο Ιράν.

ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν αιφνιδιαστικά επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο σκοτώνοντας τον πνευματικό ηγέτη της χώρας και χιλιάδες Ιρανούς. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή καταστρέφοντας εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου και περιορίζοντας σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου.

Οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στα περίπου 4 δολάρια το γαλόνι, ένα δολάριο υψηλότερες σε σχέση με πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ο πόλεμος πλήττει τα οικονομικά των νοικοκυριών και επιβαρύνει τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες το κόμμα του Τραμπ αναμένεται να δυσκολευτεί για να διατηρήσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυξάνονται επίσης οι κίνδυνοι οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Περίπου 77% των Αμερικανών ανησυχούν έντονα για την αύξηση στις τιμές των καυσίμων, έδειξε η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, και ήταν διπλάσιοι οι ερωτηθέντες εκείνοι που αναμένουν αύξηση στις τιμές των καυσίμων κατά το επόμενο έτος αντί για μείωση.

Ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024 αφού δεσμεύτηκε να μειώσει τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού που αντιμετώπιζε ο Δημοκρατικός προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν.

Ωστόσο, το 82% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ανησυχεί έντονα για τον πληθωρισμό.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 4.557 ενήλικων Αμερικανών σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 3.577 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Είχε περιθώριο σφάλματος 2 ποσοστιαίων μονάδων.
Το ξεχωριστό Open Day που θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 αντλεί έμπνευση από σημαντικούς εφευρέτες και επιστήμονες, παρακινώντας τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

Δείτε Επίσης