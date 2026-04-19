Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε δύο φορές και οδήγησε στη νίκη την Ίντερ Μαϊάμι μπροστά σε 76.000 θεατές στο Ντένβερ, δείτε τα γκολ
Η Ίντερ Μαϊάμι νίκησε με 3-2 τους Κολοράντο Ράπιντς
Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε δύο γκολ και ο Χερμάν Μπερτεράμε πρόσθεσε άλλο ένα, καθώς η Ίντερ Μαϊάμι νίκησε με 3-2 τους Κολοράντο Ράπιντς στο Ντένβερ.
Ο Μέσι πέτυχε το γκολ που έδωσε το προβάδισμα της νίκης στο 79ο λεπτό. Οι Ραφαέλ Ναβάρο και Ντάρεν Γιάπι σκόραραν από ένα γκολ για το Κολοράντο (4-4-0, 12 βαθμοί), σε έναν αγώνα που διεξήχθη μπροστά σε 75.824 θεατές, το δεύτερο μεγαλύτερο κοινό στην ιστορία του MLS.
Το Μαϊάμι (4-1-3, 15 βαθμοί) προηγήθηκε με 1-0 στο 18ο λεπτό με πέναλτι του «ψύλλου». Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου το Μαϊάμι αύξησε το προβάδισμά του σε 2-0, με κεφαλιά του Μπερτεράμε από σέντρα του Σιλβέτι.
Το γκολ του Ναβάρο στο 58΄ μείωσε το προβάδισμα του Μαϊάμι σε 2-1 και τέσσερα λεπτά αργότερα ο αναπληρωματικός Γιάπι αξιοποίησε την πάσα του Χέρινγκτον και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σεντ Κλερ για την ισοφάριση.
Το Μαϊάμι τελείωσε το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Μπράιτ αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στο 87ο λεπτό.
