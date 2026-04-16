ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Πειραιάς, Γλυφάδα και Λαμία παίρνουν τη σκυτάλη στις εκπαιδευτικές δράσεις της Cycling Greece
Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζονται οι πρόδρομες παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, ενισχύοντας τη σύνδεση του αθλητισμού με την εκπαίδευση, την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα

Μετά τη θερμή ανταπόκριση που σημειώθηκε στις πρόσφατες δράσεις, το πρόγραμμα της Cycling Greece προχωρά δυναμικά με επόμενους σταθμούς:

Πειραιάς 17/4/2026, (Πλατεία Κοραή, 10:00 – 14:00)

Γλυφάδα 18/4/2026 (Πλατεία Μακεδονίας, 10:00 – 14:00)

Λαμία 19/4/2026 (Πλατεία Πάρκου, 10:00 – 14:00)

Μέσα από τις παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες δραστηριότητες όπως η πίστα δεξιοτεχνίας «HERO 2030», παιχνίδια συνεργασίας και συμπερίληψης, βιωματικές ασκήσεις οδικής ασφάλειας, γνωριμία με τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δράσεις πρώτων βοηθειών με τη συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής με έμπνευση το ποδήλατο και την πόλη.

Ξεχωριστή επιτυχία σημείωσαν οι ποδηλατικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ηλιούπολη και τη Γλυφάδα, με με την συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών που συμμετείχαν και στις κληρώσεις για ποδήλατα, κράνη και ποδηλατικό ρουχισμό. Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρόπουλος, δήλωσε: «Η ανταπόκριση των παιδιών και των οικογενειών δείχνει πόσο σημαντικές είναι τέτοιες πρωτοβουλίες για την πόλη μας. Η ποδηλασία μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας με ασφάλεια και χαρά. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που το διεθνούς φήμης πελοτόν θα περάσει ξανά μέσα από την πόλη μας».

Παράλληλα ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, σημείωσε: «Η μεγάλη συμμετοχή στις πρόδρομές παράλληλες δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες αγκαλιάζουν εκδηλώσεις που προάγουν την άθληση και τη βιώσιμη μετακίνηση. Η Γλυφάδα ετοιμάζει μία μεγάλη γιορτή για τους αθλητές ποδηλάτες που θα περάσουν από την πόλη στις 10 Μαϊου».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε: «Το ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που ενώνει τον αθλητισμό με την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, φέρνοντας το ποδήλατο πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων».

Πρόδρομες παράλληλες δράσιες θα πραγματοποιηθούν και στους εξής Δήμους: Άρτα (23/04), Ιωάννινα (24/04), Αχαρνές (27/4), Αταλάντη (28/04) και Λάρισα (29/04)

Οι παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις της Οργανωτικής Επιτροπής Cycling Greece του Υπουργείου Αθλητισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 και αναπτύσσονται σε πλήρη συνέργεια με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι παράλληλες δράσεις συνδέονται οργανικά με τη μεγάλη διοργάνωση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, σε πέντε απαιτητικά ετάπ, συνολικής απόστασης 863,8 χιλιομέτρων, διασχίζοντας εμβληματικές περιοχές της Ελλάδας.

Αναλυτικά οι διαδρομές του φετινού Γύρου
• 1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα – Αγρίνιο

171,6χλμ – 988μ. συνολικής ανηφόρας (υψομετρικά)

• 2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι – Λάρισα

157,5χλμ – 1.601μ. συνολικής ανηφόρας

• 3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος – Λαμία

207,3χλμ – 4.216μ. συνολικής ανηφόρας

• 4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη - Αχαρνές (Πάρνηθα)

180,9χλμ – 2.808μ. συνολικής ανηφόρας

• 5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς - Αθήνα (Σύνταγμα)

146,5χλμ – 1.381μ. συνολικής ανηφόρας

