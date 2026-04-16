Οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο έστησαν... πάρτι κάτω από την Ακρόπολη πριν το ματς με την ΑΕΚ, δείτε βίντεο
Η ΑΕΚ υποδέχεται την Ράγιο Βαγιεκάνο στη ρεβάνς του 3-0 του προημιτελικού του Conference League με τους Μαδριλένους να έχουν μαζί τους 1.500 φιλάθλους
Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Ράγιο Βαγιέκανο στη Μαδρίτη στον πρώτο προημιτελικό του Conference League και καλείται να κάνει υπέρβαση στη Νέα Φιλαδέφλεια, ώστε να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0, σε μια... αναβίωση του 1977 και του έπους με την ΚΠΡ.
Φυσικά αυτό το ματς είναι ιστορικής σημασίας και για τους Ισπανούς, οι οποίοι θα έχουν στο πλευρό τους στη Νέα Φιλαδέλφεια 1.500 φιλάθλους, στην εξέδρα των φιλοξενούμενων.
Οπαδοί των Μαδριλένων βρίσκονται αυτές τις ώρες στην Αθήνα και η κάμερα της AS τους «έπιασε» να κάνουν... κερκίδα κάτω από την Ακρόπολη.
🎶 "Vamos, Rayo, te venimos a ver"— Maite Martín (@AS_MMartin) April 16, 2026
⚡ Ambientazo en Atenas
📹 @diarioas pic.twitter.com/qEWtMLi8gB
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
