Παναθηναϊκός: Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με την Εφές
Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την Παρασκευή τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο της Euroleague
Πανέτοιμοι για το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Αναντολού Εφές στο Telekom Center Athens το βράδυ της Παρασκευής (17/4, 21:15) είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Οι δυο παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR που βρίσκονταν στα... πιτς το προηγούμενο διάστημα είναι ξανά διαθέσιμοι για τον Έργκιν Άταμαν.
Ο Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρήθηκε από μια θλάση πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο και ο Τολιόπουλος αισθάνονταν ενοχλήσεις στον προσαγωγό.
Αμφότεροι άφησαν πίσω τα προβλήματα τους και τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας, δείχνοντας ξεκάθαρα πως ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν.
Οι δυο διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR υπολογίζονται κανονικά για τον σημαντικό αγώνα της Παρασκευής (17/4) με την Αναντολού Εφές για την 38η αγωνιστική (τελευταία της κανονικής περιόδου) της Euroleague.
Οι «πράσινοι» θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν όψει της συνέχειας της διοργάνωσης.
