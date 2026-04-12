Σε τροχιά τίτλου η Σίτι 3-0 την Τσέλσι, καρέ για Champions League από την Στουτγάρδη, στο γκρεμό η Τότεναμ, δείτε γκολ από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης

Σπουδαίος βαθμός για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, 1-1 με την Άστον Βίλα - Η Μαγιόρκα 3-0 την Ράγιο Βαγιεκάνο - Γκέλα για τη Νάπολι (1-1 με την Πάρμα)

Μάχη στην κορυφή, μάχη και στην ουρά της Premier League. H Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 3-0 της Τσέλσι στο Λονδίνο και είναι πλέον, με αγώνα λιγότερο, στο -6 από την Άρσεναλ.

Την Άρσεναλ την οποία φιλοξενεί στις 19/4 στο Μάντσεστερ σ' αγώνα της 33ης ημέρας! Από την άλλη η Τότεναμ έχασε 1-0 από τη Σάντερλαντ και φλερτάρει πλέον έντονα με τον υποβιβασμό.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ όμως πήρε βαθμό από την Άστον Βίλα και είναι πλέον στο +3 από την ζώνη υποβιβασμού.

Στη La Liga με την Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα να έχουν παίξει τις προηγούμενες ημέρες το αποτέλεσμα που έχει ενδιαφέρον είναι η νίκη με 3-0 της Μαγιόρκα επί της Ράγιο η οποία θα έρθει την Πέμπτη να παίξει στη Νέα Φιλαδέλφεια τη ρεβάνς του Conference League με την ΑΕΚ.

Στη Serie A η Νάπολι έμεινε στην ισοπαλία (1-1) με την Πάρμα (σκόραρε ο Στρεφέτσα στο 1΄) και βλέπει την κούπα να φεύγει.

Τέλος στην Γερμανία η Στουτγάρδη διέλυσε με 4-0 το Αμβούργο και πάει φουλ για Champions League.




Premier League (32η)

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0 (42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2 (35' πέν. Γιόκερες - 17' Κρουπί, 74' Σκοτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2 (3' πέν, 76' Τιάγκο - 26' Μπέτο, 90'+1 Ντιούσμπερι-Χολ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2 (43',89' Βίφερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0 (36' Νγκουμοχα, 40' Σαλάχ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 2-1 (80’, 90’+4’πέν. Ματετά - 43’ Οσουλά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1 (38’ Γουίλιαμς - 23’ αυτ. Μουρίγιο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0 (61’ Μουκιέλε) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3 (51’ Ο’ Ράιλι, 57’ Γκουεχί, 68’ Ντοκού) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

Άρσεναλ 70
Μάντσεστερ Σίτι 64 -30αγ.
Μάντσεστερ Γ. 55 -31αγ.
Άστον Βίλα 55
Λίβερπουλ 52
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 47
Έβερτον 47
Σάντερλαντ 46
Μπράιτον 46
Μπόρνμουθ 45
Φούλαμ 44
Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.
Νιούκαστλ 42
Λιντς 33 -31αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 33
Γουέστ Χαμ 32
Τότεναμ 30
Μπέρνλι 20
Γουλβς 17


La Liga (31η)

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1 (51΄ Βαλβέρδε - 62΄ Λεμάρ)

REAL MADRID 1 - 1 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3 (14' Σούσιτς, 27' αυτ. Σίβερα, 60' Όσκαρσον - 3' αυτ. Τσαλέτα-Τσαρ, 24' Ντιαμπατέ, 90'+7)

REAL SOCIEDAD 3 - 3 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Έλτσε-Βαλένθια 1-0 (73' Σεπέδα)

ELCHE CF 1 - 0 VALENCIA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1 (9',25' Τόρες, 87' Γιαμάλ, 89' Ράσφορντ - 56' Λοθάνο)

FC BARCELONA 4 - 1 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS



Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 (10' πεν. Άνταμς, 45'+2' Γκούντελι - 35΄ Μπονάρ)

SEVILLA FC 2 - 1 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Οσασούνα-Μπέτις 1-1 (40΄ πεν. Μπούντιμιρ - 7΄ Εζ Αμπντέ)


CA OSASUNA 1 - 1 REAL BETIS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS



Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγεκάνο 3-0 (36΄, 40΄ Μουρίκι, 65΄ Βιργκίλι)

RCD MALLORCA 3 - 0 RAYO VALLECANO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Θέλτα-Οβιέδο 0-3  (4΄ Ρέινα, 45΄, 57΄ Βίνιας)

CELTA 0 - 3 REAL OVIEDO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αθλέτικ – Βιγιαρεάλ 1-2 (84′ Γκουρουθέτα – 26′ Καρντόνα, 45+5′ Γκονζάλες)

ATHLETIC CLUB 1 - 2 VILLARREAL CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Λεβάντε – Χετάφε  13/4 22:00 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 79
Ρεάλ Μαδρίτης 70
Βιγιαρεάλ 61
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 46
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 42
Χετάφε 41 -30αγ.
Οσασούνα 39
Εσπανιόλ 38
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Τζιρόνα 38
Ράγιο Βαγεκάνο 35
Βαλένθια 35
Μαγιόρκα 34
Σεβίλλη 34
Αλαβές 33
Έλτσε 32
Οβιέδο 27
Λεβάντε 26 -30αγ.


Bundesliga (29η)

Άουγκσμπουργκ-Χοφενχάιμ 2-2 (11΄ Μορίς, 14΄ Γκρέγκοριτς - 35΄ Χράνατς, 42΄ Μπαζουμανά Τουρέ)

Goal From An Impossible Angle! | FC AUGSBURG - HOFFENHEIM | Highlights | Matchday 29 – Bundesliga


Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν 0-1 (42' Αντριχ)

Long-Range Stunner! | BORUSSIA DORTMUND - BAYER 04 LEVERKUSEN | Highlights | Bundesliga 2025/26


Λειψία-Γκλάντμπαχ 1-0 (81' Ντιομαντε) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ 

Βόλφσμπουργκ-Αϊντραχτ 1-2 (90'+7 Πεϊτσίνοβιτς - 21' Χόιλουντ, 32' Καλιμουεντό) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χαϊντενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (9',36' Χόνσακ, 79' Ζιβζιβάτζε - 75' Κέρφελντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Ζανκτ Πάουλι-Μπάγερν Μονάχου 0-5 (9' Μουσιάλα, 53' Γκορέτσκα, 55' Ολίσε, 66' Τζάκσον, 89' Γκερέιρο)

Massive Victory And A New Goal Record! | ST. PAULI - FC BAYERN | Highlights | MD 29 – Bundesliga


Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 3-1 (7’πέν. Ελ Μαλά, 65’ Άτσε, 90’+7’ Γιοχάνεσον - 75’πέν. Σμιντ)

1. FC KÖLN - WERDER BREMEN | Highlights | Matchday 29 – Bundesliga 2025/26



Στουτγάρδη-Αμβούργο 4-0 (22' Στίλερ, 32' Φίριχ, 56' Μίλτσεσετ, 86' Ελ Κανούς)

Στουτγκάρδη - Αμβούργο: 4-0 (MD 29, 12/04/2026)


Μάιντς-Φράιμπουργκ 0-1 (47' Χόλερ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 73 --Champions League--
Ντόρτμουντ 64
Στουτγάρδη 56 
Λειψία 56 
Λεβερκούζεν 52
Χοφενχάιμ 51
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 42
Φράιμπουργκ 40 
Μάιντς 33 
Άουγκσμπουργκ 33
Ουνιόν Βερολίνου 32
Αμβούργο 31 -28αγ.
Κολωνία 30
Γκλάντμπαχ 30
Βέρντερ Βρέμης 28
Ζανκτ Πάουλι 25
Βόλφσμπουργκ 21
Χαϊντενχάιμ 19


Serie A(32η)

Ρόμα-Πίζα 3-0 (3΄,43΄,52΄ Μάλεν)

Malen Strikes Hat-Trick! | ROMA-PISA | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26


Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0 (63' Εσπόζιτο)

Esposito Decides Relegation Battle! | CAGLIARI-CREMONESE | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26


Τορίνο-Βερόνα 2-1 (6' Σιμεόνε, 50' Κασαντέι - 38' Μπόουϊ)

Casadei Strong in Turin | TORINO-VERONA | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26


Μίλαν-Ουντινέζε     0-3 (27' αυτ. Μπαρτεσάγκι, 37' Εκέλενκαμπ, 71' Ατα)

Udinese on Fire at San Siro! | MILAN-UDINESE | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26

Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1 (48' Μπόγκα)

Juve Back in UCL Fight! | ATALANTA-JUVENTUS | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26


Τζένοα-Σασουόλο 2-1 (18' Μαλινόφσκι, 84' Εκουμπάν- 57' Κονέ)

Late Winner in Genoa! | GENOA-SASSUOLO | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26


Πάρμα-Νάπολι 1-1 (1΄ Στρεφέτσα - 60΄ ΜακΤόμινεϊ)


All Shared in Parma! | PARMA-NAPOLI | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26



Μπολόνια-Λέτσε  (26΄ Φρόιλερ, 90+2΄ Ορσολίνι)

Bologna in Control at the Dall’Ara | BOLOGNA-LECCE | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26


Κόμο-Ίντερ 3-4 (36′ Βάλε, 45′ Παζ, 88′ πεν. Ντα Κούνια – 45+2′, 49′ Τουράμ, 59′, 72′ Ντάμφρις)

Two Braces in Seven-Goal Madness! | COMO-INTER | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26


Φιορεντίνα-Λάτσιο 13/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)

Ίντερ 75
Νάπολι 66
Μίλαν 63
Γιουβέντους 60
Κόμο 58
Ρόμα 57
Αταλάντα 53
Μπολόνια 48
Λάτσιο 44 -31αγ.
Ουντινέζε 43
Σασουόλο 42
Τορίνο 39
Τζένοα 36
Πάρμα 36
Κάλιαρι 33
Φιορεντίνα 32 -31αγ.
Κρεμονέζε 27
Λέτσε 27
Βερόνα 18
Πίζα 18


