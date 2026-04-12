Σε τροχιά τίτλου η Σίτι 3-0 την Τσέλσι, καρέ για Champions League από την Στουτγάρδη, στο γκρεμό η Τότεναμ, δείτε γκολ από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης
Σπουδαίος βαθμός για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, 1-1 με την Άστον Βίλα - Η Μαγιόρκα 3-0 την Ράγιο Βαγιεκάνο - Γκέλα για τη Νάπολι (1-1 με την Πάρμα)
Μάχη στην κορυφή, μάχη και στην ουρά της Premier League. H Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 3-0 της Τσέλσι στο Λονδίνο και είναι πλέον, με αγώνα λιγότερο, στο -6 από την Άρσεναλ.
Την Άρσεναλ την οποία φιλοξενεί στις 19/4 στο Μάντσεστερ σ' αγώνα της 33ης ημέρας! Από την άλλη η Τότεναμ έχασε 1-0 από τη Σάντερλαντ και φλερτάρει πλέον έντονα με τον υποβιβασμό.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ όμως πήρε βαθμό από την Άστον Βίλα και είναι πλέον στο +3 από την ζώνη υποβιβασμού.
Στη La Liga με την Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα να έχουν παίξει τις προηγούμενες ημέρες το αποτέλεσμα που έχει ενδιαφέρον είναι η νίκη με 3-0 της Μαγιόρκα επί της Ράγιο η οποία θα έρθει την Πέμπτη να παίξει στη Νέα Φιλαδέλφεια τη ρεβάνς του Conference League με την ΑΕΚ.
Στη Serie A η Νάπολι έμεινε στην ισοπαλία (1-1) με την Πάρμα (σκόραρε ο Στρεφέτσα στο 1΄) και βλέπει την κούπα να φεύγει.
Τέλος στην Γερμανία η Στουτγάρδη διέλυσε με 4-0 το Αμβούργο και πάει φουλ για Champions League.
Premier League (32η)
Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0 (42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2 (35' πέν. Γιόκερες - 17' Κρουπί, 74' Σκοτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2 (3' πέν, 76' Τιάγκο - 26' Μπέτο, 90'+1 Ντιούσμπερι-Χολ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2 (43',89' Βίφερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0 (36' Νγκουμοχα, 40' Σαλάχ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 2-1 (80’, 90’+4’πέν. Ματετά - 43’ Οσουλά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1 (38’ Γουίλιαμς - 23’ αυτ. Μουρίγιο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0 (61’ Μουκιέλε) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3 (51’ Ο’ Ράιλι, 57’ Γκουεχί, 68’ Ντοκού) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Άρσεναλ 70
La Liga (31η)
Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1 (51΄ Βαλβέρδε - 62΄ Λεμάρ)
Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3 (14' Σούσιτς, 27' αυτ. Σίβερα, 60' Όσκαρσον - 3' αυτ. Τσαλέτα-Τσαρ, 24' Ντιαμπατέ, 90'+7)
Έλτσε-Βαλένθια 1-0 (73' Σεπέδα)
Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1 (9',25' Τόρες, 87' Γιαμάλ, 89' Ράσφορντ - 56' Λοθάνο)
Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 (10' πεν. Άνταμς, 45'+2' Γκούντελι - 35΄ Μπονάρ)
Οσασούνα-Μπέτις 1-1 (40΄ πεν. Μπούντιμιρ - 7΄ Εζ Αμπντέ)
Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγεκάνο 3-0 (36΄, 40΄ Μουρίκι, 65΄ Βιργκίλι)
Θέλτα-Οβιέδο 0-3 (4΄ Ρέινα, 45΄, 57΄ Βίνιας)
Αθλέτικ – Βιγιαρεάλ 1-2 (84′ Γκουρουθέτα – 26′ Καρντόνα, 45+5′ Γκονζάλες)
Λεβάντε – Χετάφε 13/4 22:00
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 79
Ρεάλ Μαδρίτης 70
Βιγιαρεάλ 61
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 46
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 42
Χετάφε 41 -30αγ.
Οσασούνα 39
Εσπανιόλ 38
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Τζιρόνα 38
Ράγιο Βαγεκάνο 35
Βαλένθια 35
Μαγιόρκα 34
Σεβίλλη 34
Αλαβές 33
Έλτσε 32
Οβιέδο 27
Λεβάντε 26 -30αγ.
Bundesliga (29η)
Άουγκσμπουργκ-Χοφενχάιμ 2-2 (11΄ Μορίς, 14΄ Γκρέγκοριτς - 35΄ Χράνατς, 42΄ Μπαζουμανά Τουρέ)
Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν 0-1 (42' Αντριχ)
Λειψία-Γκλάντμπαχ 1-0 (81' Ντιομαντε) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Βόλφσμπουργκ-Αϊντραχτ 1-2 (90'+7 Πεϊτσίνοβιτς - 21' Χόιλουντ, 32' Καλιμουεντό) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (9',36' Χόνσακ, 79' Ζιβζιβάτζε - 75' Κέρφελντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ζανκτ Πάουλι-Μπάγερν Μονάχου 0-5 (9' Μουσιάλα, 53' Γκορέτσκα, 55' Ολίσε, 66' Τζάκσον, 89' Γκερέιρο)
Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 3-1 (7’πέν. Ελ Μαλά, 65’ Άτσε, 90’+7’ Γιοχάνεσον - 75’πέν. Σμιντ)
Στουτγάρδη-Αμβούργο 4-0 (22' Στίλερ, 32' Φίριχ, 56' Μίλτσεσετ, 86' Ελ Κανούς)
Μάιντς-Φράιμπουργκ 0-1 (47' Χόλερ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 73 --Champions League--
Ντόρτμουντ 64
Στουτγάρδη 56
Λειψία 56
Λεβερκούζεν 52
Χοφενχάιμ 51
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 42
Φράιμπουργκ 40
Μάιντς 33
Άουγκσμπουργκ 33
Ουνιόν Βερολίνου 32
Αμβούργο 31 -28αγ.
Κολωνία 30
Γκλάντμπαχ 30
Βέρντερ Βρέμης 28
Ζανκτ Πάουλι 25
Βόλφσμπουργκ 21
Χαϊντενχάιμ 19
Serie A(32η)
Ρόμα-Πίζα 3-0 (3΄,43΄,52΄ Μάλεν)
Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0 (63' Εσπόζιτο)
Τορίνο-Βερόνα 2-1 (6' Σιμεόνε, 50' Κασαντέι - 38' Μπόουϊ)
Μίλαν-Ουντινέζε 0-3 (27' αυτ. Μπαρτεσάγκι, 37' Εκέλενκαμπ, 71' Ατα)
Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1 (48' Μπόγκα)
Τζένοα-Σασουόλο 2-1 (18' Μαλινόφσκι, 84' Εκουμπάν- 57' Κονέ)
Πάρμα-Νάπολι 1-1 (1΄ Στρεφέτσα - 60΄ ΜακΤόμινεϊ)
Μπολόνια-Λέτσε (26΄ Φρόιλερ, 90+2΄ Ορσολίνι)
Κόμο-Ίντερ 3-4 (36′ Βάλε, 45′ Παζ, 88′ πεν. Ντα Κούνια – 45+2′, 49′ Τουράμ, 59′, 72′ Ντάμφρις)
Φιορεντίνα-Λάτσιο 13/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Ίντερ 75
Νάπολι 66
Μίλαν 63
Γιουβέντους 60
Κόμο 58
Ρόμα 57
Αταλάντα 53
Μπολόνια 48
Λάτσιο 44 -31αγ.
Ουντινέζε 43
Σασουόλο 42
Τορίνο 39
Τζένοα 36
Πάρμα 36
Κάλιαρι 33
Φιορεντίνα 32 -31αγ.
Κρεμονέζε 27
Λέτσε 27
Βερόνα 18
Πίζα 18
