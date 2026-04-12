Έβαλε φωτιά στην κορυφή της Premier League η Σίτι, κέρδισε 3-0 την Τσέλσι και μείωσε στους 6 από την Άρσεναλ, δείτε τα γκολ
Έβαλε φωτιά στην κορυφή της Premier League η Σίτι, κέρδισε 3-0 την Τσέλσι και μείωσε στους 6 από την Άρσεναλ, δείτε τα γκολ
Με τρία γκολ στο 2ο ημίχρονο η Σίτι έφυγε με το διπλό από το Λονδίνο και έχοντας αγώνα λιγότερο μείωσε στους έξι από την πρωτοπόρο Άρσεναλ την οποία και αντιμετωπίζει την ερχόμενη Κυριακή στο Μάντσεστερ
Φωτιά στην κορυφή της Premier League έβαλε η Μάντσεστερ Σίτι.
Μια ημέρα μετά το διπλό της Μπόρνμουθ επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο η Σίτι κέρδισε 3-0 την Τσέλσι στην πρωτεύουσα και μείωσε τη διαφορά στους 6, έχοντας μάλιστα και αγώνα λιγότερο (με την Άρσεναλ).
Η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα μπαίνει πλέον στη μάχη του τίτλου και θα το κάνει πιο έντονα εάν κερδίσει την Άρσεναλ την ερχόμενη Κυριακή (19/4) στο Μάντσεστερ!
Η Άρσεναλ μετά από 32 αγώνες έχει 70 βαθμούς και η Σίτι μετά από 31 έχει 64.
O αγώνας
Το πρώτο 20λεπτο ήταν μονόλογος των γηπεδούχων. Χαμένες ευκαιρίες με τους Κόουλ Πάλμερ (6’) και Ζοάο Πέδρο (9’), ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ του Μαρκ Κουκουρέγια (16’) και απίθανη επέμβαση του Τζίτζι Ντοναρούμα στην προσπάθεια του Πέδρο Νέτο (19’). Κι αφού δεν ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε σιγά-σιγά τα ηνία.
Κι αν οι Αντουάν Σεμένιο (45’) και Έρλινγκ Χάαλαντ (47’) δεν τα κατάφεραν, δε συνέβη το ίδιο με τον Νίκο Ο’Ράιλι. Ο νεαρός αμυντικός με κεφαλιά στο 51’ μετά τη σέντρα του Ράιαν Τσερκί άνοιξε το σκορ, με την Τσέλσι να... καταρρέει. Ο Τσερκί ήταν δημιουργός και του 0-2 έξι λεπτά μετά, με κοντινή εκτέλεση κόρνερ που είχε ως τελικό αποδέκτη τον Μαρκ Γκουεχί που από κοντά δε λάθεψε. Το καλό για τη Σίτι τρίτωσε στο 68’, με τον Ζερεμί Ντοκού να εκμεταλλεύεται τα δώρα της άμυνας των Λονδρέζων.
Κουκουρέγια (83’) και Πάλμερ (84’) προσπάθησαν να... σώσουν την τιμή της ομάδας του Λίαμ Ρόζενιορ, αλλά ο Ντοναρούμα κράτησε απαραβίαστη την εστία του. Η Τσέλσι, πλέον, είναι στο -4 από τις θέσεις που οδηγούν στο UEFA Champions League ενώ απειλείται σοβαρά κι η θέση για το UEFA Europa League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο ομάδων
Άρσεναλ
19/04 Σίτι, εκτός
Μια ημέρα μετά το διπλό της Μπόρνμουθ επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο η Σίτι κέρδισε 3-0 την Τσέλσι στην πρωτεύουσα και μείωσε τη διαφορά στους 6, έχοντας μάλιστα και αγώνα λιγότερο (με την Άρσεναλ).
Δείτε ΕΔΩ το 0-3
Δείτε ΕΔΩ το 0-2
Δείτε ΕΔΩ το 0-1
Η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα μπαίνει πλέον στη μάχη του τίτλου και θα το κάνει πιο έντονα εάν κερδίσει την Άρσεναλ την ερχόμενη Κυριακή (19/4) στο Μάντσεστερ!
Η Άρσεναλ μετά από 32 αγώνες έχει 70 βαθμούς και η Σίτι μετά από 31 έχει 64.
O αγώνας
Το πρώτο 20λεπτο ήταν μονόλογος των γηπεδούχων. Χαμένες ευκαιρίες με τους Κόουλ Πάλμερ (6’) και Ζοάο Πέδρο (9’), ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ του Μαρκ Κουκουρέγια (16’) και απίθανη επέμβαση του Τζίτζι Ντοναρούμα στην προσπάθεια του Πέδρο Νέτο (19’). Κι αφού δεν ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε σιγά-σιγά τα ηνία.
Κι αν οι Αντουάν Σεμένιο (45’) και Έρλινγκ Χάαλαντ (47’) δεν τα κατάφεραν, δε συνέβη το ίδιο με τον Νίκο Ο’Ράιλι. Ο νεαρός αμυντικός με κεφαλιά στο 51’ μετά τη σέντρα του Ράιαν Τσερκί άνοιξε το σκορ, με την Τσέλσι να... καταρρέει. Ο Τσερκί ήταν δημιουργός και του 0-2 έξι λεπτά μετά, με κοντινή εκτέλεση κόρνερ που είχε ως τελικό αποδέκτη τον Μαρκ Γκουεχί που από κοντά δε λάθεψε. Το καλό για τη Σίτι τρίτωσε στο 68’, με τον Ζερεμί Ντοκού να εκμεταλλεύεται τα δώρα της άμυνας των Λονδρέζων.
Κουκουρέγια (83’) και Πάλμερ (84’) προσπάθησαν να... σώσουν την τιμή της ομάδας του Λίαμ Ρόζενιορ, αλλά ο Ντοναρούμα κράτησε απαραβίαστη την εστία του. Η Τσέλσι, πλέον, είναι στο -4 από τις θέσεις που οδηγούν στο UEFA Champions League ενώ απειλείται σοβαρά κι η θέση για το UEFA Europa League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο ομάδων
Άρσεναλ
19/04 Σίτι, εκτός
25/04 Νιουκάστλ, εντός
02/05 Φούλαμ, εντός
10/05 Γουέστ Χαμ, εκτός
17/05 Μπέρνλι, εντός
24/05 Κρίσταλ Πάλας, εκτός
Μάντσεστερ Σίτι
19/04 Άρσεναλ, εντός
22/04 Μπέρνλι, εκτός
04/05 Έβερτον, εκτός
09/05 Μπρέντφορντ, εντός
17/05 Μπόρνμουθ, εκτός
24/05 Άστον Βίλα, εντός
*Δεν έχει οριστεί το παιχνίδι της Σίτι με την Κρίσταλ Πάλας (στο Μάντσεστερ) το οποίο είχε αναβληθεί λόγω του Carabao Cup.
02/05 Φούλαμ, εντός
10/05 Γουέστ Χαμ, εκτός
17/05 Μπέρνλι, εντός
24/05 Κρίσταλ Πάλας, εκτός
Μάντσεστερ Σίτι
19/04 Άρσεναλ, εντός
22/04 Μπέρνλι, εκτός
04/05 Έβερτον, εκτός
09/05 Μπρέντφορντ, εντός
17/05 Μπόρνμουθ, εκτός
24/05 Άστον Βίλα, εντός
*Δεν έχει οριστεί το παιχνίδι της Σίτι με την Κρίσταλ Πάλας (στο Μάντσεστερ) το οποίο είχε αναβληθεί λόγω του Carabao Cup.
