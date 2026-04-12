La Liga: Η Ράγιο Βαγιεκάνο ηττήθηκε 3-0 από τη Μαγιόρκα πριν τη ρεβάνς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η ομάδα της Μαδρίτης αγωνίστηκε με επτά αλλαγές στην 11άδα της σε σχέση με τον προημιτελικό με την ΑΕΚ
Η Ράγιο Βαγιεκάνο ηττήθηκε με κάτω τα... χέρια στην έδρα της Μαγιόρκα (3-0) για την 31η ρετρό αγωνιστική της La Liga, τέσσερις μέρες πριν τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ (16/04), στη Νέα Φιλαδέλφεια, που θα κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.
Η Μαγιόρκα έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 2-0, χάρη στα γκολ του Μουρίκι στο 36ο και στο 40ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, τα πράγματα δεν άλλαξαν, η Ράγιο φαινόταν να έχει το μυαλό της στην... Αθήνα και οι γηπεδούχοι πέτυχαν και τρίτο γκολ με τον Βιρχίλι στο 65ο λεπτό.
Συγκεκριμένα ο προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο, Ινίγκο Πέρεθ, χρησιμοποίησε τους εξής ποδοσφαιριστές: Καρντένας, Ράτσιου, Λεζέν, Μεντί (46΄ Ντε Φρούτος), Πάτσα Εσπίνο, Ντίαθ, Βαλεντίν (46΄ Πατέ Σις), Γκουμπάου, Αχομάς (67΄ Τσαβαρία), Ντέκα (81΄ Αλεμάο), Γκαρθία (77΄ Καμέγιο).
Η αντίπαλος της Ένωσης είναι στην 13η θέση με 35 βαθμούς, ενώ η Μαγιόρκα ξέφυγε από τη ζώνη του υποβιβασμού και ανέβηκε στην 15η θέση με 34 βαθμούς.
