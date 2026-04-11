Σε νέα ημερομηνία το Diamond Legue της Ντόχα

Το Diamond League της Ντόχα μετατέθηκε για τις 19 Ιουνίου. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να γίνει στις 8 Μαΐου στο Qatar Sports Club και θα ήταν ο πρώτος του 2026, ωστόσο η πολεμική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή οδήγησε τους διοργανωτές στην απόφαση αναβολής για λόγους ασφάλειας αθλητών και θεατών.

Η νέα ημερομηνία, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, ορίστηκε για τις 19 Ιουνίου, ενώ ο αγώνας θα φιλοξενηθεί πλέον στο Khalifa International Stadium αντί του Qatar Sports Club.

Η αλλαγή του χώρου σχετίζεται και με τις υψηλότερες θερμοκρασίες που επικρατούν στη Ντόχα τον Ιούνιο. Το Khalifa International Stadium διαθέτει σύγχρονο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, εξασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες διεξαγωγής, όπως είχε συμβεί και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2019.

Με τη νέα ημερομηνία, η διοργάνωση της Ντόχα εντάσσεται χρονικά ανάμεσα στους αγώνες του Όσλο (10 Ιουνίου) και του Παρισιού (28 Ιουνίου), αποτελώντας τον έβδομο σταθμό της σειράς για το 2026.

Η σεζόν του Wanda Diamond League θα ξεκινήσει στις 16 Μαΐου στη Σαγκάη/Κετσιάο και θα ολοκληρωθεί με τον μεγάλο τελικό στις Βρυξέλλες, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου.

Οι διοργανωτές παραμένουν σε επαγρύπνηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και διαβεβαιώνουν ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια και η ποιότητα των αγώνων για όλους τους συμμετέχοντες και το κοινό.

