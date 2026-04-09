World Cup πόλο ανδρών: Η Ελλάδα ηττήθηκε 16-14 από την Ιταλία στην Αλεξανδρούπολη, βίντεο

Η Ελλάδα μια ημέρα μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στα τελικά του World Cup ηττήθηκε από την Ιταλία και συνεχίζει το Μεγάλο Σάββατο κόντρα στην Ουγγαρία και το Πάσχα με την Ισπανία

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική φάση του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ με τη συμμετοχή της «οικοδέσποινας» Αυστραλίας, προκρίνονται ακόμη οι πρώτες πέντε ομάδες της Division 1 (Αλεξανδρούπολη) και οι πρώτες δύο ομάδες της Division 2, που διεξάγεται σχεδόν παράλληλα (7-13 Απριλίου) στη Μάλτα.



Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιταλία): 6-4, 3-6, 2-2, 5-2.



Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο ξεκίνημα του ματς, με την εθνική να σκοράρει πρώτη και τη «σετεμπέλο» να «απαντάει». Ο Καλογερόπουλος «έγραψε» με πέναλτι το 3-2, αλλά ακολούθησαν τέσσερα διαδοχικά γκολ για την ιταλική ομάδα, που προηγήθηκε 6-3, 59 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου. Όμως, η εθνική μείωσε με τον Παπαναστασίου σε 6-4, που ήταν το σκορ της πρώτης περιόδου, ενώ ακολούθησαν πέντε «αναπάντητα» γκολ της ελληνικής ομάδας, η οποία προηγήθηκε 9-6, 2:50 πριν το τέλος του ημιχρόνου, με τον Σάντρο Καμπάνια να παίρνει τάιμ άουτ για να κόψει το ρυθμό της «γαλανόλευκης».



Ο Καλογερόπουλος διαμόρφωσε το 10-7, 2:02 πριν το τέλος του α΄ μέρους, αλλά η Ιταλία αντέδρασε και ισοφάρισε 10-10 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Αργυρόπουλος και Γαρδίκας έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στην εθνική (12-10), αλλά η «σετεμπέλο» προηγήθηκε 13-12, 6:11 πριν το τέλος του ματς. Ο Καλογερόπουλος με πέναλτι ισοφάρισε 13-13, 4:31 πριν τη λήξη του αγώνα, ωστόσο δύο διαδοχικά γκολ του Αλεζιάνι και ένα του Φερέρο έδωσαν «αέρα» τριών τερμάτων στην Ιταλία (16-13), 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.



Διαιτητές: Κουροσάκι (Ιαπωνία), Κις (Σερβία)

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια 1, Γκουεράτο, Καμποπιάνο, Φερέρο 3, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε, Τζιανάτσα 1, Ιόκι Γκράτα 3, Μπαλτζαρίνι 1, Ντελ Μπάσο 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι 2.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 4, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.



** Εκτός 14άδας της εθνικής έμειναν ο Νίκος Παπανικολάου και ο Νίκος Καστρινάκης.



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ