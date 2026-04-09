Ντοναρούμα: «Δεν ζήτησα ούτε ευρώ ως πριμ πρόκρισης στο Μουντιάλ»
Ο αρχηγός της Σκουάντρα Ατζούρα, σε συνέντευξη του στο Sky Sport Italia, διέψευσε βουρκωμένος τα όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν για τις απαιτήσεις των παικτών μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου
Λίγες ημέρες μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό της Εθνικής Ιταλίας από το Μουντιάλ 2026 (η τρίτη συνεχόμενη απουσία της από τελική φάση Παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου) ο τερματοφύλακας και αρχηγός της ομάδας Τζίτζιο Ντοναρούμα, μίλησε για τα όσα ακολούθησαν το ματς με τη Βοσνία στη Ζένιτσα και λύγισε όταν κληθηκε να απαντήσει στις φήμες που ήθελαν τους παίκτες της ομάδας να απαιτούν από τη διοίκηση ένα πολύ μεγάλο πριμ πρόκρισης.
«Με πλήγωσαν τα σχόλια και όσα ειπώθηκαν για δήθεν μπόνους που ζητήσαμε. Ως αρχηγός δεν ζήτησα ποτέ ούτε ένα ευρώ από την εθνική Ιταλίας. Αυτό που κάνει η εθνική, όπως σε κάθε διοργάνωση, είναι να δίνει ένα δώρο στους παίκτες που προκρίνονται σε ένα τουρνουά. Μόνο αυτό—κανείς δεν ζήτησε ποτέ τίποτα από την ομοσπονδία. Το “δώρο” μας ήταν να πάμε στο Μουντιάλ και δεν τα καταφέραμε. Με πλήγωσε αυτό που ειπώθηκε· το επαναλαμβάνω, κανείς δεν ζήτησε μπόνους», είπε εμφανώς συγκινημένος ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι.
«Τις πρώτες μέρες δυσκολεύτηκα πολύ να το χωνέψω, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε, να προχωρήσουμε και να αντιδράσουμε», συνέχισε ο 27χρονος άσος, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Γκραβίνα (πρώην πρέδρος της ιταλικής Ομοσπονδίας), Γκατούζο (πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός) και προσπάθησε να δώσει το σύνθημα για τη συνέχεια.
«Με τον Γκατούζο, τον Μπουφόν και τον Γκραβίνα είχα μια υπέροχη σχέση. Λυπάμαι, κυρίως για εκείνους. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει», είπε συγκινημένος.
«Τους ευχαριστώ όλους, μας βοήθησαν πολύ. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί αυτά τα χρόνια, πέρα από τις απογοητεύσεις, έχουμε κάνει και σημαντικά πράγματα. Πρέπει να αντιδράσουμε. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε δυνατά, με τη συνείδηση ότι η Ιταλία θα επιστρέψει μεγάλη. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, να προχωρήσουμε μπροστά. «Πρέπει να επανέλθουμε· υπάρχουν τέσσερα χρόνια μέχρι το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο μεταξύ υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Nations League.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
