Ξεπέρασαν τους 80 οι νεκροί από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Κίνα, αγνοούνται εννέα άτομα
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Ανθρακωρυχείο Νεκροί Έκρηξη

Σε 82 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο αυτό, στη Λιουσενγιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).


Σύμφωνα με το CCTV, συνεχίζει να αγνοείται η τύχη εννέα ανθρώπων.

Ο Kινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε νωρίτερα εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα, σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα.


Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας πολλές φορές χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.
