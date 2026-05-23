Καρυστιανού: «Στελέχη του κόμματός μας είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας»
«Για το Κίνημά μας ισχύει μόνο ό,τι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα», τονίζει η επικεφαλής του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
Με δελτίο τύπου που δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ η Μαρία Καρυστιανού σπεύδει να ενημερώσει ότι τα στελέχη στο νέο της πολιτικό εγχείρημα είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μας μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ— Maria Karystianou (@mkaristianou) May 23, 2026
Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι βασικές αρχές και οι στόχοι τού υπό ίδρυση Κινήματός μας "ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ" περιλαμβάνονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη, την οποία η επικεφαλής του Κινήματος παρουσίασε χθες στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ της Θεσσαλονίκης και είναι αναρτημένη στη ιστοσελίδα μας: https://xekiname.gr όπου και θα αναρτώνται οι μόνες θέσεις που εκφράζουν το Κίνημά μας.
Στην ίδια βάση, στελέχη του κινήματος μας είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μας μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους.
Γι' αυτό παρακαλούμε να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στα υποκινούμενα από πανικόβλητους για ό,τι έρχεται δημοσιεύματα, που επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος. Και αυτό βέβαια το κάνουν ακριβώς επειδή δεν μπορούν να αντικρούουν το σαφές και στέρεο περιεχόμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης.
Συνεπώς για το Κίνημά μας ισχύει μόνο ό,τι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα, όπου και θα αναρτηθούν και οι επίσημες θέσεις, τις οποίες επεξεργάζονται με επιτυχή αποτελέσματα οι άρτια οργανωμένες ομάδες μας, οι οποίες αποτελούνται από επιστήμονες και ειδικούς με εξαιρετική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία ανά αντικείμενο ενδιαφέροντος (οικονομία, δικαιοσύνη, παιδεία, εξωτερική πολιτική - άμυνα, υγεία κοκ».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
