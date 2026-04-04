Σοκ στους Λέικερς με Ντόντσιτς: Χάνει το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου, αγώνας δρόμου για τα play off
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον τραυματισμό του 27χρονου Σλοβένου, στο ματς με  τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Σα να μην έφταναν τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη περίοδο ο Λούκα Ντόντσιτς, με τη δικαστική διαμάχη που δίνει απέναντι στη σύζυγό του, για την επιμέλεια των παιδιών τους, μετά το διαζύγιο, ο Σλοβένος έχει να αντιμετωπίσει και έναν σοβαρό τραυματισμό, που όπως όλα δείχνουν θα τον αφήσει εκτός αγώνων, στο υπόλοιπο της κανονικής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος άσσος των Λέϊκερς έχει υποστεί ρήξη οπίσθιου μηριαίου, δευτέρου βαθμού και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας του, θα χάσει το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου.


Ο Ντόντσιτς ένιωσε μία έντονη ενόχληση στο παιχνίδι της Πέμπτης (02/04), κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, μετά από μια απότομη προσγείωση στην τρίτη περίοδο και μεταφέρθηκε με έντονους πόντους εκτός αγωνιστικού χώρου. Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, ενώ θα ξεκινήσει ένας αγώνας δόμου προκειμένου να προλάβει τα play off, τα οποία αρχίζουν στις 18 Απριλίου.

Με τα τωρινά δεδομένα πάντως, η συμμετοχή του Σλοβένου άσσου, είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

