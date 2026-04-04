Στο μικροσκόπιο οι Μπακς από το NBA για τη διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Το NBA αποφάσισε να διεξάγει έρευνα γύρω από τη διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς και την απουσία του από τα παιχνίδια
Η κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται πως παίρνει νέες μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς το NBA αποφάσισε να ερευνήσει τον τρόπο που τα «Ελάφια» διαχειρίζονται την κατάσταση του Έλληνα σούπερ σταρ.
Ήδη, ο ίδιος ο «Greek Freak» έχει εκφράσει με κάθε τρόπο τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πώς δεν παίζει όντας έτοιμος, ενώ στις πρόσφατες δηλώσεις του εμφανίστηκε πολύ δυσαρεστημένος κάνοντας λόγο για προσβλητική συμπεριφορά από τους Μπακς.
Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται πώς θα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις με το NBA να αποφασίζει να διερευνήσει την κατάσταση και τις συνθήκες γύρω από τις οποίες η ομάδα του Μιλγουόκι αποφασίζει χωρίς προφανείς λόγους να κρατήσει εκτός δράσης τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
BREAKING: The NBA is investigating the Milwaukee Bucks for their handling of the player participating policy & potential inconsistent statements regarding the health of Giannis Antetokounmpo.
— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 4, 2026
Όπως έγινε γνωστό, η κορυφαία λίγκα έχει ήδη επικοινωνήσει με την πλευρά του Αντετοκούνμπο, τη διοίκηση των Μπακς, αλλά και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει, οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν παρουσιάσει διαφορετική εικόνα στους ανθρώπους του ΝΒΑ. Το Μιλγουόκι υποστηρίζει πως ο Γιάννης δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ ο Αντετοκούνμπο δηλώνει και δημόσια πως είναι έτοιμος, θέλει να παίξει, αλλά δεν τον αφήνουν.
πηγή: gazzetta
