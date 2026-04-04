Στο μικροσκόπιο οι Μπακς από το NBA για τη διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς NBA

Στο μικροσκόπιο οι Μπακς από το NBA για τη διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Το NBA αποφάσισε να διεξάγει έρευνα γύρω από τη διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς και την απουσία του από τα παιχνίδια

Στο μικροσκόπιο οι Μπακς από το NBA για τη διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Η κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται πως παίρνει νέες μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς το NBA αποφάσισε να ερευνήσει τον τρόπο που τα «Ελάφια» διαχειρίζονται την κατάσταση του Έλληνα σούπερ σταρ.

Ήδη, ο ίδιος ο «Greek Freak» έχει εκφράσει με κάθε τρόπο τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πώς δεν παίζει όντας έτοιμος, ενώ στις πρόσφατες δηλώσεις του εμφανίστηκε πολύ δυσαρεστημένος κάνοντας λόγο για προσβλητική συμπεριφορά από τους Μπακς.

Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται πώς θα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις με το NBA να αποφασίζει να διερευνήσει την κατάσταση και τις συνθήκες γύρω από τις οποίες η ομάδα του Μιλγουόκι αποφασίζει χωρίς προφανείς λόγους να κρατήσει εκτός δράσης τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

BREAKING: The NBA is investigating the Milwaukee Bucks for their handling of the player participating policy & potential inconsistent statements regarding the health of Giannis Antetokounmpo.

The league has interviewed Antetokounmpo’s side, the Bucks and team doctors.

Both… pic.twitter.com/ECTKseeTrc

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 4, 2026

 Όπως έγινε γνωστό, η κορυφαία λίγκα έχει ήδη επικοινωνήσει με την πλευρά του Αντετοκούνμπο, τη διοίκηση των Μπακς, αλλά και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει, οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν παρουσιάσει διαφορετική εικόνα στους ανθρώπους του ΝΒΑ. Το Μιλγουόκι υποστηρίζει πως ο Γιάννης δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ ο Αντετοκούνμπο δηλώνει και δημόσια πως είναι έτοιμος, θέλει να παίξει, αλλά δεν τον αφήνουν.

πηγή: gazzetta
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

