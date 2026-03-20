Τελεσίγραφο των Μπακς στον Αντετοκούνμπο: «Είτε θα ανανεώσει, είτε θα τον ανταλλάξουμε»
Ο Γουες Έντενς μίλησε στο ESPN για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο στους Μπακς
«Είτε θα ανανεώσει, είτε θα τον ανταλλάξουμε», αυτό δήλωσε ο ιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συμβόλαιο και τη σεζόν 2026-27 το οποίο προβλέπει ότι θα πάρει 58.456.566 δολάρια. Μετά θα πρέπει να αποφασίσει μαζί με την ομάδα για το μέλλον του με τους Μπακς όμως να διατηρούν το δικαίωμα της ανταλλαγής.
Ο ιδιοκτήτης των Μπακς που είπε στο EPSN πως: «ο Γιάννης θα μπει στην τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, οπότε ένα από τα δύο θα συμβεί: Ή θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε» ανοίγει από τώρα την κουβέντα για την επόμενη ημέρα του Γιάννη στην ομάδα.
Έως την 1η Οκτωβρίου ο Γιάννης θα πρέπει να υπογράψει νέο συμβόλαιο 4 ετών για να συνεχίσει στους Μπακς με το αφεντικό των «Ελαφιών» να είναι ξεκάθαρος: «Δεν μας παίρνει να τον αφήσουμε να παίξει χωρίς να έχει υπογράψει επέκταση. Δεν είναι σωστό για τον οργανισμό να το κάνουμε. Κι αυτό δεν αφορά τον Γιάννη, αφορά κάθε παίκτη που μπαίνει στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του».
Τους τελευταίους μήνες έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενώ τις τελευταίες ημέρες αποκαλύφθηκε ότι οι Μπακς του ζήτησαν λόγω των τραυματισμών να μην παίξει άλλο στη σεζόν με τον Έλληνα να διαφωνεί.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίζει στους Μπακς από το 2013 και το 2021 τους οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA, του πρώτου τους μετά το 1971 και την εποχή του Τζαμπάρ.
O Έλληνας μπασκετμπολίστας ήταν MVP της σεζόν το 2019 και το 2020 και MVP των τελικών το 2021.
"Giannis is going into the last year of his contract. So one of two things will happen: Either he will be extended or he'll be traded."— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 20, 2026
- Wes Edens on Giannis Antetokounmpo future
(Via @ramonashelburne) pic.twitter.com/AkgSZjylWC
The Milwaukee Bucks will either extend Giannis Antetokounmpo to a 4-year, $275M deal this October or TRADE him, per @ramonashelburne— NBA Base (@TheNBABase) March 20, 2026
"One of two things will happen: Either he will be extended or he'll be traded." says co-owner Wes Edens. pic.twitter.com/bWKzByLH4A
