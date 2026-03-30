«Προέβλεψε» τις ποινές ο Γιαννακόπουλος: 32 αγωνιστικές και 2 εκ στον Ναν, 3 φορές να πει συγγνώμη και 1000 ευρώ ο Ντόρσεϊ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε mood Πρωταπριλιάς «προέβλεψε» τις ποινές των Ναν, Ντόρσεϊ μετά την αποβολή του από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό
Τις ποινές που θα επιβληθούν σε Ναν και Ντόρσεϊ μετά την αποβολή τους στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό «πρόβλεψε» ή καλύτερα πρότεινε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αφού ξεκαθάρισε πως είναι σε mood Πρωταπριλίας έγραψε:
«Πρωταπριλιάτικο
32 αγωνιστικές και 2 εκ στον Ναν… 4 αγώνες κεκλεισμένων η ομάδα και μία μέρα νηστικός ο Φρι
3 φορές να πει συγγνώμη και 1000 ευρώ ο Ντόρσεϊ».
