«Προέβλεψε» τις ποινές ο Γιαννακόπουλος: 32 αγωνιστικές και 2 εκ στον Ναν, 3 φορές να πει συγγνώμη και 1000 ευρώ ο Ντόρσεϊ

Τις ποινές που θα επιβληθούν σε Ναν και Ντόρσεϊ μετά την αποβολή τους στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό «πρόβλεψε» ή καλύτερα πρότεινε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αφού ξεκαθάρισε πως είναι σε mood Πρωταπριλίας έγραψε:«Πρωταπριλιάτικο32 αγωνιστικές και 2 εκ στον Ναν… 4 αγώνες κεκλεισμένων η ομάδα και μία μέρα νηστικός ο Φρι3 φορές να πει συγγνώμη και 1000 ευρώ ο Ντόρσεϊ».