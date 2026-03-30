Θα τοποθετηθεί εμφυτεύσιμος απινιδωτής στον Λουτσέσκου μετά το λιποθυμικό επεισόδιο στην προπόνηση της Ρουμανίας
Μιρτσέα Λουτσέκου Ρουμανία Γκεόργκε Χάτζι

Θα τοποθετηθεί εμφυτεύσιμος απινιδωτής στον Λουτσέσκου μετά το λιποθυμικό επεισόδιο στην προπόνηση της Ρουμανίας

Σε επέμβαση για την τοποθέτηση απινιδωτή ο Μιρτσέα Λουτσέσκου μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη στην προπόνηση της εθνικής Ρουμανίας

Θα τοποθετηθεί εμφυτεύσιμος απινιδωτής στον Λουτσέσκου μετά το λιποθυμικό επεισόδιο στην προπόνηση της Ρουμανίας
Τρόμαξαν στη Ρουμανία το πρωί της Κυριακής (29/3) με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της εθνικής και διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν, ο ίδιος απέδωσε το λιποθυμικό επεισόδιο στη νευρικότητα που τον κυρίευσε μετά την ήττα από την Τουρκία και τον αποκλεισμό από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά το γεγονός πως είχαν παρέλθει τρεις ημέρες από τον αγώνα.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρουμανίας, το πρωί της Δευτέρας (30/3) ο 80χρονος τεχνικός υποβλήθηκε σε στεφανιογραφία, η οποία δεν φαίνεται να έδειξε κάτι ανησυχητικό τηρουμένης και της προχωρημένης ηλικίας του.

Ωστόσο για την αντιμετώπιση ορισμένων αρρυθμιών αποφασίστηκε να τοποθετηθεί απινιδωτής για την εύρυθμη λειτουργία του καρδιακού ρυθμού, με την επέμβαση να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (31/3).

Μετά το γεγονός, η Ομοσπονδία της Ρουμανίας αναμένεται να αλλάξει προπονητή και πρώτο φαβορί είναι ο θρύλος της ομάδας, Γκεόργκε Χάτζι

