Ενας Έλληνας θα τρέξει ξανά στο WSBK: Ο Γιάννης Περιστεράς ετοιμάζεται να κοιτάξει τον ανταγωνισμό στα μάτια

Σε μια ακόμα σπουδαία διοργάνωση θα δώσει το «παρών» ομερικούς μήνες, η FIM και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike ανακοίνωσαν τη νέα κατηγορία World Sportbike (WSPB) για τη σεζόν 2026 που θα έρθει για να αντικαταστήσει την WorldSSP 300 με μοτοσυκλέτες μεγαλύτερου κυβισμού. Σε αυτή τη νέα κατηγορία θα αγωνίζεται και ο Έλληνας αναβάτης Γιάννης Περιστεράς.Ο 20χρονος αναβάτης συμμετείχε φέτος στον Ιταλικό θεσμό R7 CUP τερματίζοντας στην 5η θέση της γενικής κατάταξης, κάτι που του έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχει και στο Yamaha R7 European Cup SuperFinale, όπου πήρε τη νίκη στον πρώτο αγώνα και ήρθε 5ος στον δεύτερο, κατακτώντας έτσι την 3η θέση στα συνδυασμένα αποτελέσματα.Η νέα entry-level κατηγορία θα κάνει το ντεμπούτο της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MOTUL FIM Superbike το 2026 και σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση “Στοχεύει να εξορθολογήσει περαιτέρω την πορεία των νέων αναβατών που μεταβαίνουν προς την κατηγορία World Supersport. Διαθέτοντας ευέλικτες μοτοσυκλέτες με κινητήρες μεσαίου κυβισμού. Αυτή η νέα κατηγορία υπόσχεται συναρπαστικό ανταγωνισμό και βελτιωμένες ευκαιρίες για κατασκευαστές, ομάδες και αναβάτες."Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον Έλληνα αναβάτη να αγωνίζεται την επόμενη σεζόν στη νέα αυτή κατηγορία με μοτοσυκλέτα Aprilia. Αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση για περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ οι τεχνικοί κανονισμοί και οι λεπτομέρειες για τις μοτοσυκλέτες που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη.Ο Γιάννης Περιστεράς, ένας από τους καλύτερους αναβάτες που έχει η Ελλάδα, έχει εμπειρία από την WorldSSP κατηγορία καθώς και από τις πίστες του πρωταθλήματος.Στην πορεία του Γιάννη Περιστερά στο απαιτητικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSPB, τρεις εταιρίες δίνουν το δικό τους ισχυρό “παρών”, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι πιστεύουν στην προσπάθεια, στο ταλέντο και στην ελληνική παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο.Ο λόγος για τις Alpha Group Service, Soul Estate και Phalanx Elite Protection, που στηρίζουν την αγωνιστική διαδρομή του Έλληνα αναβάτη, βάζοντας το δικό τους λιθαράκι σε ένα ταξίδι με υψηλές ταχύτητες, μεγάλες απαιτήσεις και διεθνείς προκλήσεις.