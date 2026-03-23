Super League: Πρώτος σε λεπτά συμμετοχής ο Τζολάκης, τα περισσότερα γκολ ο Ελ Κααμπί στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος
Ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στο φετινό πρωτάθλημα, αφού κατέγραψε 2523 λεπτά κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού και στη δεύτερη θέση ήταν ο Θωμάς Στρακόσα με 2505.

Οι δύο τερματοφύλακες αγωνίστηκαν και στις 26 αναμετρήσεις χωρίς να αντικατασταθούν, ενώ ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού αγωνίστηκαν και στα 26 παιχνίδια, αλλά έχασαν ελάχιστα λεπτά, με μια αντικατάσταση για τον πρώτο και δύο για τον δεύτερο. Ο Τσάπρας είχε 2486 λεπτά και ο Βήχος 2484.

Υπήρξαν ακόμη δύο ποδοσφαιριστές που είχαν συμμετοχή και στα 26 παιχνίδια της σεζόν, αλλά με πολύ λιγότερο χρόνο. Ο Ντένζελ Γιουμπιτάνα με 1662 λεπτά, αφού ξεκίνησε ως βασικός με τον Ατρόμητο σε 20 αναμετρήσεις, μπήκε ως αλλαγή στις άλλες έξι, αλλά ολοκλήρωσε μόλις τα τρία από τα 20 ματς που ξεκίνησε ως βασικός.

Ακόμη λιγότερα λεπτά είχε ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο, παρότι είχε συμμετοχή και στις 26 αναμετρήσεις του Λεβαδειακού στο φετινό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε ως βασικός σε 12 αναμετρήσεις και ολοκλήρωσε μόλις τρεις από αυτές, ενώ μπήκε ως αλλαγή σε 14 αγώνες.

Πρώτος σκόρερ ο Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ μετά το τέλος της κανονικής περιόδου για δεύτερη φορά στα τρία χρόνια της παρουσίας του στην Ελλάδα. Το 2023-24 είχε 15 γκολ έναντι 14 του Μορόν, ενώ το 2024-25, πάλι με 15 γκολ, έμεινε στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Χεφτέ Μπεντανκόρ που είχε 16.

Αυτή τη σεζόν ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 17 τέρματα και ήταν πιο παραγωγικός από τις δύο προηγούμενες του με το τέλος της κανονικής περιόδου. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ με 16 τέρματα. Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν οι Ταρέμι, Πεντρόζο και Όζμπολντ με 10 γκολ.
