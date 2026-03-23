Ολυμπιακός: Χωρίς τον Τζόσεφ στη Βαλένθια, μετρά αντίστροφα για την επιστροφή στη δράση ο Φαλ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει σήμερα (23/3) στην Ισπανία, ενόψει της αναμέτρησης με την ισχυρή Βαλένθια, την Τρίτη (24/3, 21:30), στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η αποστολή της ομάδας του Πειραιά αποτελείται από 13 παίκτες, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα ν' αποφασίζει επί ισπανικού εδάφους ποιον θ' αφήσει εκτός δωδεκάδας απέναντι στις «νυχτερίδες» που έχουν αγώνα λιγότερο από τους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 22-11 (σ.σ. έχει δώσει τον αγώνα με την Παρί για την 34η αγωνιστική), ενώ η Βαλένθια έχει υποχωρήσει στην 5η θέση με ρεκόρ 20-12.

Ο Φρανκ Νιλικίνα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τον αγώνα με τη Βαλένθια.

Ο Κόρι Τζόσεφ δεν θα ταξιδέψει στην Ισπανία, όπως και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και Μουσταφά Φαλ.

Αναφορικά στον Γάλλο διεθνή σέντερ, Μουσταφά Φαλ, ο οποίος μετά τον σοβαρό τραυματισμό πέρυσι δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν... μετρά αντίστροφα για την αγωνιστική επιστροφή του, κάτι που μπορεί να συμβεί πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague. Ο Φαλ βρίσκεται πλέον στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά η 13άδα των «ερυθρολεύκων» για το ταξίδι στη Βαλένθια: Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Ουόκαπ, Ουόρντ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Τζόους, Χολ, Μιλουτίνοφ.

