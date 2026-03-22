Παναθηναϊκός: Τέλος η σεζόν για τον Γιώργο Κάτρη
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον τραυματισμό του 21χρονου στόπερ ο οποίος υπέστη βαριά θλάση

Τις υπηρεσίες του Γιώργου Κάτρη, θα στερηθεί στους αγώνες των play off, ο Ράφα Μπενίτεθ, με τον τραυματισμό του παίκτη κόντρα στην Μπέτις, να αποδεικνύεται τελικά σοβαρός.

Πιο συγκεκριμένα ο 21χρονος στόπερ, υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία επιβεβαίωσε τους φόβους για θλάση στο δικέφαλο, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο τραυματισμός του Κάτρη δεν είναι ο μοναδικός πονοκέφαλος στους πράσινους, καθώς στα πιτς είναι εδώ και καιρό ο Πάλμερ Μπράουν, ο Τσάβι Ερνάντεθ υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού ποδιού και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, αλλά και ο Σισοκό δεν θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν λόγω μυϊκού τραυματισμού.
Σχετικά Άρθρα

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

