Ράφα Μπενίτεθ: «Μου άρεσε το πρώτο μέρος, στο δεύτερο χάσαμε τον έλεγχο»
Super League 1 Παναθηναϊκός Ράφα Μπενίτεθ

Ράφα Μπενίτεθ: «Μου άρεσε το πρώτο μέρος, στο δεύτερο χάσαμε τον έλεγχο»

Ικανοποιημένος από τη νίκη και την εμφάνιση της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο εμφανίστηκε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά τη νίκη στην Τρίπολη

Ράφα Μπενίτεθ: «Μου άρεσε το πρώτο μέρος, στο δεύτερο χάσαμε τον έλεγχο»
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες και ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τα δύο πρόσωπα που έδειξε η ομάδα του στην Τρίπολη.

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, όμως στο δεύτερο τον χάσαμε. Δεν ήμασταν το ίδιο καλοί και, αν διατηρούσαμε τον ίδιο ρυθμό, τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα για εμάς. Από μία φάση δεχθήκαμε το 2-1 και στο τέλος πιεστήκαμε, αλλά θεωρώ ότι πήραμε δίκαια τη νίκη. Μου άρεσε η εικόνα μας στο πρώτο μέρος, όπου είχαμε την κατοχή και προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε επικίνδυνες καταστάσεις. Φαινόταν πως ήταν θέμα χρόνου να έρθει το γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, χάσαμε τον έλεγχο, δώσαμε χώρο στον αντίπαλο και του επιτρέψαμε να απειλήσει περισσότερο», είπε ο Ισπανός τεχνικός και ερωτηθείς για το τι περιμένει στα playoffs, τόνισε:

«Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Η διακοπή έρχεται σε καλό σημείο, ώστε να επιστρέψουν οι τραυματίες και να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί στα παιχνίδια που ακολουθούν»
Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

