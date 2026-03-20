Νίκη εξάδας με βολές του Φρανσίσκο για τη Ζάλγκιρις, 87-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Φρανσίσκο ευστόχησε σε 2 βολές και έκλεισε τον αγώνα με 20 πόντους - Μοιραίος στο φινάλε ο Χεζόνια για τους Μαδριλένους
Νίκη με τεράστια βαθμολογική σημασία πέτυχε η Ζάλγκιρις με 87-85 επί της Ρεάλ στο Κάουνας.
Χάρη στο αποτέλεσμα αυτό οι Λιθουανοί έφτασαν στο 18-14 μετά από 32 αγώνες στη Euroleague πραγματοποιώντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για τα play in. Οι Ισπανοί με 20-12 είναι ήδη στα play off και συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την πρώτη τετράδα.
Ντέρμπι με τα... όλα του ήταν το ματς της «Ζαλγκίριο Αρένα». Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο όταν η Ρέαλ προηγήθηκε 19-27 (9΄), καμία ομάδα δεν κατάφερε να πάρει μεγαλύτερο προβάδισμα από πέντε πόντους. Με τον Χεζόνια να «τραβάει» το σκοράρισμα για τη «βασίλισσα» (αν και άστοχος γενικά) και τη Ζάλγκιρις να είναι «ζεστή» απο το τρίποντο, όλα έδειχναν ότι το ματς όδευε προς δραματικό φινάλε.
Πράγματι, με δύο βολές του Μαλεντόν η Ρεάλ ισοφάρισε 85-85 στα 67 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Όλα θα κρίνονταν στην εκπνοή και ο Φρανσίσκο με δύο εύστοχες βολές έγραψε το 87-85 στα 3''. Ο Χεζόνια πήρε το τρίποντο στην εκπνοή, αλλά η μπάλα βρήκε στο «σίδερο». Κορυφαίοι για τη Ζάλγκιρις ο Φρανσίσκο με 20π., 5ασ. και Μόουζες Ράιτ με 16π.,4ρ.
Για τη Ρεάλ ο Ταβάρες ήταν «διπλός» με 12π.,10ρ. ενώ ο Χεζόνια πέτυχε 18 πόντους με 8/21 σουτ.
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 53-55, 68-72, 87-85
