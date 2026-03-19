Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Ιστορικό ρεκόρ για το τουρκικό μπάσκετ: Τρεις ομάδες από τη χώρα στα ημιτελικά του Euro Cup
Μπαχτσεσεχίρ, Τουρκ Τέλεκομ και Μπεσίκτας θα διεκδικήσουν μαζί με την Μπουργκ την δύο θέσεις στον τελικό της διοργάνωσης και την κατάκτησή της που δίνει απευθείας εισιτήριο για την επόμενη Euroleague
Ιστορικές στιγμές ζει το τουρκικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ομάδες από τη γειτονική χώρα έχουν κατακτήσει τις 4 από τις τελευταίες οκτώ Euroleague που ήταν διαθέσιμες, ενώ είχαν φιναλίστ σε άλλους δύο τελικούς.
Το αποκορύφωμα ήταν το καλοκαίρι με την ξέφρενη πορεία της εθνικής στο Eurobasket, όπου υπό τις οδηγίες του Αταμάν κατέλαβε την δεύτερη θέση.
Τη φετινή σεζόν και ενώ η Φενέρ προελαύνει προς την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της Euroleague, τρεις ομάδες στο Eurocup συνθέτουν μαζί με την Μπουργκ την τετράδα της διοργάνωσης, κάτι το οποίο αποτελεί ιστορικό επίτευγμα για το τουρκικό μπάσκετ.
Αυτές είναι η Τουρκ Τέλεκομ, η Μπαχτσεσεχίρ και η Μπεσίκτας. Οι δύο τελευταίες θα παίξουν τον τουρκικό εμφύλιο για μία θέση στον τελικό, ενώ η Τέλεκομ θα κοντραριστεί με την Μπουργκ.
