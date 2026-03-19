Ιστορικό ρεκόρ για το τουρκικό μπάσκετ: Τρεις ομάδες από τη χώρα στα ημιτελικά του Euro Cup
SPORTS
Μπαχτσεσεχίρ, Τουρκ Τέλεκομ και Μπεσίκτας θα διεκδικήσουν μαζί με την Μπουργκ την δύο θέσεις στον τελικό της διοργάνωσης και την κατάκτησή της που δίνει απευθείας εισιτήριο για την επόμενη Euroleague

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ιστορικές στιγμές ζει το τουρκικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ομάδες από τη γειτονική χώρα έχουν κατακτήσει τις 4 από τις τελευταίες οκτώ Euroleague που ήταν διαθέσιμες, ενώ είχαν φιναλίστ σε άλλους δύο τελικούς. 

Το αποκορύφωμα ήταν το καλοκαίρι με την ξέφρενη πορεία της εθνικής στο Eurobasket, όπου υπό τις οδηγίες του Αταμάν κατέλαβε την δεύτερη θέση. 

Τη φετινή σεζόν και ενώ η Φενέρ προελαύνει προς την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της Euroleague, τρεις ομάδες στο Eurocup συνθέτουν μαζί με την Μπουργκ την τετράδα της διοργάνωσης, κάτι το οποίο αποτελεί ιστορικό επίτευγμα για το τουρκικό μπάσκετ. 

Αυτές είναι η Τουρκ Τέλεκομ, η Μπαχτσεσεχίρ και η Μπεσίκτας. Οι δύο τελευταίες θα παίξουν τον τουρκικό εμφύλιο για μία θέση στον τελικό, ενώ η Τέλεκομ θα κοντραριστεί με την Μπουργκ. 


1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

