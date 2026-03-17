FIFA και Ιράν διαπραγματεύονται για τη μεταφορά των αγώνων του Μουντιάλ στο Μεξικό
FIFA και Ιράν διαπραγματεύονται για τη μεταφορά των αγώνων του Μουντιάλ στο Μεξικό
Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για την ασφάλεια των μελών της Εθνικής Ιράν που είναι προγραμματισμένο να δώσει τους αγώνες για το Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ, έχουν προκαλέσει τεράστιο πονοκέφαλο στη FIFA
Νέα τροπή παίρνει η συμμετοχή της Εθνικής ομάδας του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.
Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές εβδομάδες, όχι απλά δεν τελείωσε όσο γρήγορα θα περίμεναν κάποιοι, αλλά συνεχίζεται με αμείωτη ένταση με τον Υπουργό Αθλητισμού του Ιράν αν δηλώνει στις αρχές της εβδομάδας ότι δεν υπάρχει περίπτωση η ομάδα τους να ταξιδέψει στις ΗΠΑ το καλοκαίρι...
Υπενθυμίζουμε ότι οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν σε ΗΠΑ, Μεξικο, Καναδά με τους Ιρανούς να έχουν δύο ματς σε Λος Άντζελες και Σιάτλ..
Ωστόσο μία ανάρτηση στο X από τον λογαριασμό της πρεσβείας του Ιράν στο Μεξικό, έδωσε άλλη διάσταση στην όλη υπόθεση.
Η ανάρτηση μεταφέρει δηλώσεις του προέδρου της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν Μεχντί Ταζ, ο οποίος αφού επανέλαβε ότι η αποστολή της εθνικής ομάδας δεν προτίθεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, αποκάλυψε ότι το Ιράν: «... το Ιράν «διαπραγματεύεται με τη FIFA ώστε οι αγώνες του στο Παγκόσμιο Κύπελλο να διεξαχθούν στο Μεξικό».
Να υπενθυμίσουμε ότι παρά τις δηλώσεις που έχουν προηγηθεί, το Ιράν δεν έχει αποστείλει κανένα επίσημο έγγραφο με το οποίο να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.
Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές εβδομάδες, όχι απλά δεν τελείωσε όσο γρήγορα θα περίμεναν κάποιοι, αλλά συνεχίζεται με αμείωτη ένταση με τον Υπουργό Αθλητισμού του Ιράν αν δηλώνει στις αρχές της εβδομάδας ότι δεν υπάρχει περίπτωση η ομάδα τους να ταξιδέψει στις ΗΠΑ το καλοκαίρι...
Υπενθυμίζουμε ότι οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν σε ΗΠΑ, Μεξικο, Καναδά με τους Ιρανούς να έχουν δύο ματς σε Λος Άντζελες και Σιάτλ..
Ωστόσο μία ανάρτηση στο X από τον λογαριασμό της πρεσβείας του Ιράν στο Μεξικό, έδωσε άλλη διάσταση στην όλη υπόθεση.
Η ανάρτηση μεταφέρει δηλώσεις του προέδρου της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν Μεχντί Ταζ, ο οποίος αφού επανέλαβε ότι η αποστολή της εθνικής ομάδας δεν προτίθεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, αποκάλυψε ότι το Ιράν: «... το Ιράν «διαπραγματεύεται με τη FIFA ώστε οι αγώνες του στο Παγκόσμιο Κύπελλο να διεξαχθούν στο Μεξικό».
Να υπενθυμίσουμε ότι παρά τις δηλώσεις που έχουν προηγηθεί, το Ιράν δεν έχει αποστείλει κανένα επίσημο έγγραφο με το οποίο να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.
