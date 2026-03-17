«Βόμβα»: «Η εποχή Γκουαρδιόλα στη Σίτι πλησιάζει στο τέλος της»
SPORTS

Το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2027

Οι συζητήσεις φουντώνουν, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα μιας απαιτητικής σεζόν σε Premier League και UEFA Champions League, με αρκετούς να εκτιμούν πως ο κύκλος του Καταλανού τεχνικού ίσως οδεύει προς την ολοκλήρωσή του.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Φέλιξ Κρος, αδελφός του θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης Τόνι Κρος. Μιλώντας στο podcast «Einfach mal Luppen», ο Γερμανός πρώην ποδοσφαιριστής υποστήριξε ότι διακρίνει εμφανή σημάδια αλλαγής στη συμπεριφορά του Γκουαρδιόλα.

«Τον βλέπω πλέον εντελώς διαφορετικό. Είναι εκεί, αλλά αφήνει τα πράγματα να κυλήσουν. Παλαιότερα ήταν διαρκώς σε κίνηση, έδινε οδηγίες, ζούσε κάθε φάση με ένταση», σχολίασε, αφήνοντας να εννοηθεί πως η δυναμική παρουσία του Ισπανού στον πάγκο έχει διαφοροποιηθεί αισθητά.


