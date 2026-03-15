Μονέκε: «Εκτός από τον Βεζένκοφ κανείς πάνω από εμένα στη θέση μου

Ο Τσίμα Μονέκε σημείωσε 21 πόντους χθες Παρασκευή στην εντός έδρας νίκη του Ερυθρού Αστέρα, με 79-73, επί της πρωτοπόρου Φενερμπαχτσέ και εν συνεχεία δήλωσε πως «εκτός από τον Βεζένκοφ κανείς πάνω από εμένα στη θέση μου».Ο Μονέκε αισθάνεται πως δεν έχει λάβει την αναγνώριση που του αξίζει, θεωρώντας πως είναι το δεύτερο καλύτερο τεσσάρι στη Euroleague.Ο Νηγιριανός πάουερ φόργουορντ, Τσίμα Μονέκε, επισήμανε:«Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνω εκτός γηπέδου, το podcast μου, το κανάλι μου στο YouTube, που κάνουν τους συντηρητικούς ανθρώπους να πιστεύουν ότι δεν είμαι συγκεντρωμένος στο μπάσκετ ή ότι δεν με νοιάζει τόσο πολύ, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας ανόητος τρόπος σκέψης και πιστεύω ότι με τον καιρό θα λάβω την αναγνώριση που μου αξίζει. Ξέρω ποιος είμαι σε αυτό το πρωτάθλημα και εκτός από τον Σάσα (Βεζένκοβ), δεν νομίζω ότι μπορείς να βάλεις κανέναν πάνω από μένα στη θέση μου»