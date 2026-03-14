Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το ματς των Μπακς με τους Χοκς
Χωρίς τον σταρ τους θα παραταχθούν τα «ελάφια» με την υπόθεση play in να φαντάζει πλέον πολύ δύσκολη για την ομάδα του Ρίβερς
Χωρίς τον ηγέτη τους θα παραταχθούν οι Μπακς κόντρα στους Χοκς στο αποψινό ματς (21:00). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνιστεί απέναντι στην Ατλάντα. Εκτός θα παραμείνει και ο Ουσμάν Ντιένγκ.
Διαθέσιμος για την αναμέτρηση θα είναι ο Κέβιν Πόρτερ. Στο 27-38 είναι οι Μπακς στην Ανατολή και βρίσκονται στην 11η θέση.
Δυσκολεύει όλο και περισσότερο το play in για τα ελάφια, αφού οι 10οι Χόρνετς είναι στο 34-33.
Ο Έλληνας σταρ φέτος έχει 27.5 πόντους, 9.7 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ.
Έχει πατήσει παρκέ σε 35 ματς, χάνοντας μεγάλο διάστημα εξαιτίας του τραυματισμού στη γάμπα. To Mιλγουόκι έχει 3 σερί ήττες και θα πρέπει να σπάσει το αρνητικό σερί δίχως τον Greek Freak στο παρκέ.
Injury Update: Giannis Antetokounmpo and Ousmane Dieng are out for today’s game at Atlanta. Kevin Porter Jr. is available. https://t.co/TEXoFrWi88— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 14, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα