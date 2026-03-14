Εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το ματς των Μπακς με τους Χοκς
SPORTS
Χωρίς τον σταρ τους θα παραταχθούν τα «ελάφια» με την υπόθεση play in να φαντάζει πλέον πολύ δύσκολη για την ομάδα του Ρίβερς

1 ΣΧΟΛΙΟ
Χωρίς τον ηγέτη τους θα παραταχθούν οι Μπακς κόντρα στους Χοκς στο αποψινό ματς (21:00). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνιστεί απέναντι στην Ατλάντα. Εκτός θα παραμείνει και ο Ουσμάν Ντιένγκ.

Διαθέσιμος για την αναμέτρηση θα είναι ο Κέβιν Πόρτερ. Στο 27-38 είναι οι Μπακς στην Ανατολή και βρίσκονται στην 11η θέση.

Δυσκολεύει όλο και περισσότερο το play in για τα ελάφια, αφού οι 10οι Χόρνετς είναι στο 34-33.

Ο Έλληνας σταρ φέτος έχει 27.5 πόντους, 9.7 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ.

Έχει πατήσει παρκέ σε 35 ματς, χάνοντας μεγάλο διάστημα εξαιτίας του τραυματισμού στη γάμπα. To Mιλγουόκι έχει 3 σερί ήττες και θα πρέπει να σπάσει το αρνητικό σερί δίχως τον Greek Freak στο παρκέ.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης