Μουζακίτης για την σπουδαία κίνηση του Ταρέμι να τον αφήσει να εκτελέσει το πέναλτι: Του το ζήτησα και τον ευχαριστώ - Αποθεώθηκε ο Ιρανός

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο με τον Χρήστο Μουζακίτη να βρίσκει για πρώτη φορά δίχτυα στη φετινή σεζόν από την βούλα του πέναλτι.

Στις καθυστερήσεις ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι και ο Έλληνας άσος του ζήτησε ευγενικά να το εκτελέσει κάτι που δεν αρνήθηκε ο Ιρανός στράικερ.



Ήταν μια σπουδαία κίνηση του Ιρανού ο οποίος και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του μετά το τελευταίο σφύριγμα.



Μετά τον αγώνα ο Χρήστος Μουζακίτης μίλησε στην Cosmote TV για την κίνηση του Ταρέμι αλλά και τη συνέχεια.



Οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη



Για το παιχνίδι: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη για τη συνέχεια, με μεγάλο σκορ, μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση, μας ξεκλειδώνει κάποια πράγματα που ίσως στα προηγούμενα παιχνίδια δεν κάναμε καλά. Ήταν το κατάλληλο σημείο».



Για το πρώτο του γκολ και το γεγονός ότι ο Ταρέμι του άφησε την μπάλα: «Τον ευχαριστώ, η αλήθεια είναι ότι προφανώς του το ζήτησα, το ήθελα πολύ αυτό το γκολ, είχα βάλει άλλα δύο και δεν είχαν μετρήσει. Έσπασε το ρόδι».



Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος: «Κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά,. Τώρα η Λάρισα, μετά να δούμε πώς θα βγει το πρόγραμμα. Έχουμε στο μυαλό μας το επόμενο παιχνίδι, χωρίς να σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά».



Οι δύο παίκτες φωτογραφήθηκαν μαζί στο αεροδρόμιο με την φωτογραφία να ανεβαίνει στα social media της ΠΑΕ Ολυμπιακός με την λεζάντα: «Δύο εξαιρετικοί παίκτες, δύο εξαιρετικοί συμπαίκτες. Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο».



