Bundesliga: Η Μπάγερν των 9 παικτών πήρε βαθμό στο Λεβερκούζεν, βαθμός ανάσα για Βόλφσμπουργκ με σκόρερ Κουλιεράκη, δείτε βίντεο
Bundesliga: Η Μπάγερν των 9 παικτών πήρε βαθμό στο Λεβερκούζεν, βαθμός ανάσα για Βόλφσμπουργκ με σκόρερ Κουλιεράκη, δείτε βίντεο
Η Λεβερκούζεν δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα κόντρα στους Βαυαρούς - Ο Κουλιεράκης έδωσε το προβάδισμα στους «λύκους», αλλά η Χόφενχαϊμ ισοφάρισε στο φινάλε
Βρέθηκε πίσω στο σκορ πολύ νωρίς, πριν το φινάλε του ημιχρόνου έμεινε με παίκτη λιγότερο και στο τελευταίο δεκάλεπτο συνέχισε με εννέα παίκτες, αλλά η Μπάγερν του Βενσάν Κομπανί είναι σκληρό καρύδι και το απέδειξε στην έδρα της Λεβερκούζεν στο ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής της Bundesliga.
Η Μπάγερ προηγήθηκε στο 6' με το τυχερό γκολ του Αλέις Γκαρσία που είδε το σουτ του να κοντράρει στον Τα και να ξεγελά τον Ουλράιχ, ενώ στο 26' ο Τα ισοφάρισε αλλά είχε χρησιμοποιήσει το χέρι και στο 42' με την παρέμβαση του VAR αποβλήθηκε ο Νίκολας Τζάκσον, για σκληρό μαρκάρισμα στον Τεριέ.
Ο Κομπανί πέρασε ως αλλαγή στο 59΄τον, προερχόμενο από τραυματισμό, Χάρι Κέιν που είδε και το δικό του γκολ στο 61' να ακυρώνεται για χέρι, όμως στο 69' από το λάθος του Άντριχ ο Λουίς Ντίας διαμόρφωσε το 1-1
Ο Κολομβιανός στο 84΄ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά οι πρωταθλητές άντεξαν ακόμη και με εννέα παίκτες, καθώς το γκολ που πέτυχε ο Χόφμαν στις καθυστερήσεις ακυρώθηκε για οφσάιντ.
Η Μπάγερν διατηρεί πάντως ένα προβάδισμα ασφαλείας εννέα βαθμών από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, η οποία επικράτησε 2-0 της Αουγκσμπουργκ, με γκολ του Αντεγέμι και του 18χρονου Ρετζάνι.
Ο Δημήτρης Γιαννούλης ήταν βασικός για τους φιλοξενούμενους, αλλά αντικαταστάθηκε στο 68΄ από τον Γκρέγκοριτς.
Ένας άλλος Έλληνας διεθνής, ο Κώστας Κουλιεράκης, σκόραρε με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ερικσεν και έδωσε προβάδισμα στη Βόλφσμπουργκ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την -τρίτη της κατάταξης- Χοφενχάιμ, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Πρέμελ και δεν επέτρεψαν στους «λύκους» να πάρουν βαθμολογική «ανάσα», στο ντεμπούτο του Ντίτερ Χέκινγκ στον πάγκο τους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Γκλάντμπαχ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (37΄ Στόγκερ, 63΄ Ονορά)
Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου 1-1 (6΄ Γκαρσία - 69΄ Λουίς Ντίας)
Η Μπάγερ προηγήθηκε στο 6' με το τυχερό γκολ του Αλέις Γκαρσία που είδε το σουτ του να κοντράρει στον Τα και να ξεγελά τον Ουλράιχ, ενώ στο 26' ο Τα ισοφάρισε αλλά είχε χρησιμοποιήσει το χέρι και στο 42' με την παρέμβαση του VAR αποβλήθηκε ο Νίκολας Τζάκσον, για σκληρό μαρκάρισμα στον Τεριέ.
Ο Κομπανί πέρασε ως αλλαγή στο 59΄τον, προερχόμενο από τραυματισμό, Χάρι Κέιν που είδε και το δικό του γκολ στο 61' να ακυρώνεται για χέρι, όμως στο 69' από το λάθος του Άντριχ ο Λουίς Ντίας διαμόρφωσε το 1-1
Ο Κολομβιανός στο 84΄ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά οι πρωταθλητές άντεξαν ακόμη και με εννέα παίκτες, καθώς το γκολ που πέτυχε ο Χόφμαν στις καθυστερήσεις ακυρώθηκε για οφσάιντ.
Η Μπάγερν διατηρεί πάντως ένα προβάδισμα ασφαλείας εννέα βαθμών από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, η οποία επικράτησε 2-0 της Αουγκσμπουργκ, με γκολ του Αντεγέμι και του 18χρονου Ρετζάνι.
Ο Δημήτρης Γιαννούλης ήταν βασικός για τους φιλοξενούμενους, αλλά αντικαταστάθηκε στο 68΄ από τον Γκρέγκοριτς.
Ένας άλλος Έλληνας διεθνής, ο Κώστας Κουλιεράκης, σκόραρε με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ερικσεν και έδωσε προβάδισμα στη Βόλφσμπουργκ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την -τρίτη της κατάταξης- Χοφενχάιμ, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Πρέμελ και δεν επέτρεψαν στους «λύκους» να πάρουν βαθμολογική «ανάσα», στο ντεμπούτο του Ντίτερ Χέκινγκ στον πάγκο τους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Γκλάντμπαχ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (37΄ Στόγκερ, 63΄ Ονορά)
Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου 1-1 (6΄ Γκαρσία - 69΄ Λουίς Ντίας)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χαϊντενχάιμ 1-0 (53΄ Καλιμουεντό) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Ντόρτμουντ-Άουγκσμπουργκ 2-0 (13΄ Αντεγέμι, 59΄ Ρετζάνι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Βόλφσμπουργκ 1-1 (83΄ Πρέμελ - 65΄ Κουλιεράκης) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Κολωνία 19:30
Βέρντερ Βρέμης-Μάιντς 15/03
Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 15/03
Στουτγκάρδη-Λειψία 15/03
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 67
Ντόρτμουντ 58
Χοφενχάιμ 50
Στουτγκάρδη 47 -25αγ.
Λειψία 47 -25αγ.
Λεβερκούζεν 45
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 38
Φράιμπουργκ 34 -25αγ.
Άουγκσμπουργκ 31
Αμβούργο 29 -25αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 28 -25αγ.
Γκλάντμπαχ 28
Βέρντερ Βρέμης 25 -25αγ.
Κολωνία 24 -25αγ.
Μάιντς 24 -25αγ.
Ζανκτ Πάουλι 24
Βόλφσμπουργκ 21
Χαϊντενχάιμ 14
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
